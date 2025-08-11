Александр КУЧЕР: «Наша задача – побеждать в каждой игре»

В матче второго тура Первой лиги «Черноморец» на выезде со счетом 2:0 обыграл «Подолье». Впечатлениями о матче поделился главный тренер одесского клуба Александр Кучер.

«Понимали, что будет очень трудная игра, но по первому тайму так не скажешь, потому что владели полностью инициативой. Преимущество было, много было моментов у ворот соперника, но в реализации хотелось бы гораздо лучшего. Во втором тайме начали делать ненужные фолы, приведшие соперника в штрафную. Там моментов каких-то не было, но напряжение было. Молодцы, забили потом второй мяч. В принципе, игра уже была сделана.

Разбирали ли игру «Подолья»? Да, мы готовились, мы понимали, что у нас будет много длинных передач, начиная от Юрчака, мы знаем, что он бьет в штрафную и там уже сразу навязывается какая-то борьба, опасный момент, мяч куда не отскочит, уже будет момент.

Мы готовимся к каждой команде в отдельности. Мы идем от игры к игре. Мы не смотрим, в какой части турнирной таблицы был когда-то соперник. Это новый чемпионат. И каждая команда, она готовилась по-своему, там изменения есть. Западенские команды, как мы знаем, известные своими характерами, бойцовскими качествами, они всегда до последнего дерутся. И так же было и с «Нивой» Тернополь дома. Мы понимали, что эти игры очень важны для нас. Они будут очень тяжелыми.

Насколько процентов готова команда? Трудно сейчас говорить о стопроцентности нашей команды. Прежде всего хотелось бы, чтобы ребята узнали скорее друг друга, поняли, кто как себя ведет, как играет, чтобы они сыгрались. От этого будет зависеть понимание на футбольном поле, чего нам сейчас не хватает.

Стоит ли задача сразу вернуться в УПЛ? Наша задача побеждать в каждой игре. Готовиться к сопернику отдельно, к каждой игре, потому что мы понимаем, нам будет очень тяжело».