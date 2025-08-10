С суперголом Ракицкого. Черноморец на выезде переиграл Подолье
Одесский клуб оформил победу со счетом 2:0
10 августа одесский «Черноморец» приехал в гости к хмельницкому клубу «Подолье» в рамках второго тура Первой лиги Украины.
Уже в начале матча одесситы вышли вперёд благодаря усилиям Ярослава Ракицкого. Опытный защитник на 11-й минуте точно пробил из-за пределов штрафной, открыв счёт в поединке.
Минимальное преимущество гостей удерживалось на протяжении всего матча. «Подолье» пыталось спасти ничью, однако на 90+2 минуте хозяева пропустили второй мяч – автором гола стал Евгений Рязанцев.
В результате «Черноморец» оформил вторую победу подряд, тогда как «Подолье» проиграло два стартовых тура.
Первая лига Украины-2025/26
2-й тур. 10 августа
«Подолье» Хмельницкий – «Черноморец» Одесса – 0:2
Голы: Ракицкий, 11, Рязанцев, 90+2
