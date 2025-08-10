Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С суперголом Ракицкого. Черноморец на выезде переиграл Подолье
Первая лига
Подолье
10.08.2025 13:45 – FT 0 : 2
Черноморец
Украина. Первая лига
Украина. Первая лига
С суперголом Ракицкого. Черноморец на выезде переиграл Подолье

Одесский клуб оформил победу со счетом 2:0

ФК Черноморец

10 августа одесский «Черноморец» приехал в гости к хмельницкому клубу «Подолье» в рамках второго тура Первой лиги Украины.

Уже в начале матча одесситы вышли вперёд благодаря усилиям Ярослава Ракицкого. Опытный защитник на 11-й минуте точно пробил из-за пределов штрафной, открыв счёт в поединке.

Минимальное преимущество гостей удерживалось на протяжении всего матча. «Подолье» пыталось спасти ничью, однако на 90+2 минуте хозяева пропустили второй мяч – автором гола стал Евгений Рязанцев.

В результате «Черноморец» оформил вторую победу подряд, тогда как «Подолье» проиграло два стартовых тура.

Первая лига Украины-2025/26

2-й тур. 10 августа

«Подолье» Хмельницкий – «Черноморец» Одесса – 0:2

Голы: Ракицкий, 11, Рязанцев, 90+2

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
