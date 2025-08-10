Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
10 августа 2025, 15:34 | Обновлено 10 августа 2025, 15:38
ВИДЕО. Ракицкий забил супергол в матче Первой лиги

Защитник «Черноморца» отличился в воротах «Подолья»

ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

10 августа проходят матчи 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

«Подолье» на своем стадионе в Хмельницком принимает одесский «Черноморец».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 11-й минуте поединка шикарным голом далеко из-за пределов штрафной площадки отличился опытный центральный защитник «моряков» Ярослав Ракицкий.

ВИДЕО. Ракицкий забил супергол в матче Первой лиги

чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Подолье Хмельницкий Ярослав Ракицкий видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
