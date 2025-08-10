Украина. Первая лига10 августа 2025, 15:34 | Обновлено 10 августа 2025, 15:38
ВИДЕО. Ракицкий забил супергол в матче Первой лиги
Защитник «Черноморца» отличился в воротах «Подолья»
10 августа проходят матчи 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
«Подолье» на своем стадионе в Хмельницком принимает одесский «Черноморец».
На 11-й минуте поединка шикарным голом далеко из-за пределов штрафной площадки отличился опытный центральный защитник «моряков» Ярослав Ракицкий.
