В воскресенье, 10 августа состоится матч 2-го тура Первой Лиги Украины между хмельницким «Подольем» и одесским «Черноморцем». По киевскому времени игра начнется в 13:45.

Подолье

Прошлый сезон прошел для команды не слишком удачно. В Первой лиге «Подолье» выступало в группе выбывания, где с 24 очками на счету заняло 15 место и было вынуждено играть в переходных матчах за сохранение прописки. Однако там коллектив довольно просто, с общим счетом 3:0, победил дубль «Колоса». В Кубке клуб уступил тарасовской «ЮКСА» в поединке 1/32 финала.

Летом «Подолье» провело несколько хороших подписей и смогло качественно усилить состав. В 1-м туре команда минимально проиграла «ЮКСА».

Черноморец

Одесский коллектив за 30 игр в прошлом сезоне УПЛ получил 23 балла и занял последнее, 16 место, отстав от зоны переходных игр на 3 зачетных пункта. В кубке также не повезло – коллектив вылетел от львовских «Карпат» в 1/16 финала.

Летом команда сохранила главного тренера Александра Кучера, а также продлила контракт с капитаном Ярославом Ракицким. И хотя состав «Черноморца» претерпел немалые изменения, они являются одним из главных претендентов на повышение в высшую лигу. В 1-м туре текущего чемпионата одесситы одолели тернопольскую «Ниву» со счетом 1:2.

Личные встречи

Один единственный раз клубы играли между собой еще в 2010 году в рамках 1/32 финала Кубка Украины. Тогда минимальную победу одержал одесский «Черноморец».

Интересные факты

«Черноморец» пропустил 45 мячей в прошлом сезоне УПЛ – 2-й худший результат среди всех команд.

В прошлом сезоне Первой лиги «Подолье» забило 22 мяча – 3-й худший результат среди команд группы выбывания.

«Черноморец» проиграл 7 из последних 8 выездных игр.

Прогноз

Я поставлю на победу «Черноморца» с форой -1 и коэффициентом 1.86.