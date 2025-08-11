Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чернигов – Виктория – 1:2. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор
Первая лига
Чернигов
09.08.2025 12:30 – FT 1 : 2
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
11 августа 2025, 10:51 |
51
0

Чернигов – Виктория – 1:2. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор

«Чернигов» потерпел второе поражение подряд

11 августа 2025, 10:51 |
51
0
Чернигов – Виктория – 1:2. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор
ФК Чернигов

В субботу, 9 августа, в Первой лиге прошли матчи 2-го тура. ФК «Чернигов» на своем поле сыграл с «Викторией» Сумы. Поединок завершился победой гостей со счетом 2:1.

Для «Чернигова» поединок с «Викторией» стал первым в родных стенах после возвращения в Первую лигу. Команда очень хотела порадовать своих болельщиков и открыла счет уже на 9-й минуте. Автором первого гола «Чернигова» в сезоне стал Андрей Порохня.

Но «Виктория» опытная команда. Футболисты собрались и отыгрались на 22-й минуте. Ворота «Чернигова» поразил Максим Евпак.

Спустя две минуты Даниил Кныш вывел «Викторию» вперед. Этот гол в итоге оказался победным.

Первая лига. 2-й тур, 9 августа. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»

ФК «Чернигов» – «Виктория» Сумы – 1:2

Голы: Порохня, 9 – Евпак, 22, Кныш, 24

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кныш (Виктория Сумы).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Евпак (Виктория Сумы).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Койдан (Чернигов).
По теме:
В пару к Ракицкому. Черноморец пригласил известного экс-защитника сборной
Феникс-Мариуполь – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Высокий уровень». Срна разнес судейство матча Карпаты – Шахтер
Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Даниил Кныш Максим Евпак Андрей Порохня видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10 августа 2025, 21:23 0
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча

Команды встретились в матче второго тура УПЛ

Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 10 августа 2025, 21:29 2
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати

Марта не выйдет на поединок 1/16 финала против Иги

Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Футбол | 11.08.2025, 08:20
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Валерий БОНДАРЬ: «Парни в голубом наряде. «Прекрасная» работа, как всегда»
Футбол | 11.08.2025, 06:01
Валерий БОНДАРЬ: «Парни в голубом наряде. «Прекрасная» работа, как всегда»
Валерий БОНДАРЬ: «Парни в голубом наряде. «Прекрасная» работа, как всегда»
Порту – Витория Гимараеш. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 11.08.2025, 10:33
Порту – Витория Гимараеш. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Порту – Витория Гимараеш. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
09.08.2025, 11:33 1
Футбол
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
10.08.2025, 09:04 10
Футбол
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
09.08.2025, 19:22 9
Футбол
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
Супертяж, который набросился на Усика, обвинил боксера в наркомании
Супертяж, который набросился на Усика, обвинил боксера в наркомании
09.08.2025, 22:56 1
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 18
Футбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
09.08.2025, 23:32 1
Бокс
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
10.08.2025, 07:51 16
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем