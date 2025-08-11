Чернигов – Виктория – 1:2. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор
«Чернигов» потерпел второе поражение подряд
В субботу, 9 августа, в Первой лиге прошли матчи 2-го тура. ФК «Чернигов» на своем поле сыграл с «Викторией» Сумы. Поединок завершился победой гостей со счетом 2:1.
Для «Чернигова» поединок с «Викторией» стал первым в родных стенах после возвращения в Первую лигу. Команда очень хотела порадовать своих болельщиков и открыла счет уже на 9-й минуте. Автором первого гола «Чернигова» в сезоне стал Андрей Порохня.
Но «Виктория» опытная команда. Футболисты собрались и отыгрались на 22-й минуте. Ворота «Чернигова» поразил Максим Евпак.
Спустя две минуты Даниил Кныш вывел «Викторию» вперед. Этот гол в итоге оказался победным.
Первая лига. 2-й тур, 9 августа. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»
ФК «Чернигов» – «Виктория» Сумы – 1:2
Голы: Порохня, 9 – Евпак, 22, Кныш, 24
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
