Украина. Первая лига
Первая лига. 2-й тур, 9 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 августа видеотрансляцию матчей 2-го тура
9 августа проходят матчи 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 2-й тур, 9 августа 2025
- 12:30. Чернигов – Виктория Сумы
- 15:00. Буковина Черновцы – Агробизнес Волочиск
- 17:00. Левый Берег Киев – Пробой Городенка
Турнирная таблица
12:30. Чернигов – Виктория Сумы
15:00. Буковина Черновцы – Агробизнес Волочиск
17:00. Левый Берег Киев – Пробой Городенка
