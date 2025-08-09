Первая лига. 2-й тур, 9 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Левый Берег
09.08.2025 17:00 - : -
Пробой
Украина. Первая лига
09 августа 2025, 12:35 | Обновлено 09 августа 2025, 12:39
Смотрите 9 августа видеотрансляцию матчей 2-го тура

ФК Чернигов

9 августа проходят матчи 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 2-й тур, 9 августа 2025

  • 12:30. Чернигов – Виктория Сумы
  • 15:00. Буковина Черновцы – Агробизнес Волочиск
  • 17:00. Левый Берег Киев – Пробой Городенка

Турнирная таблица

12:30. Чернигов – Виктория Сумы

15:00. Буковина Черновцы – Агробизнес Волочиск

17:00. Левый Берег Киев – Пробой Городенка

По теме:
Матч Кривбасс – Металлист 1925 приостановлен из-за воздушной тревоги
Кривбасс – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Вторая лига. 3-й тур, 9 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы смотреть онлайн Чернигов Виктория Сумы Левый Берег Киев Пробой Городенка
