Первая лига. 2-й тур, 9 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 августа проходят матчи 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 2-й тур, 9 августа 2025

12:30. Чернигов – Виктория Сумы

15:00. Буковина Черновцы – Агробизнес Волочиск

17:00. Левый Берег Киев – Пробой Городенка

Турнирная таблица

