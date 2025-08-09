Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первая победа после вылета из УПЛ. Результаты игрового дня Первой лиги
Первая лига
Левый Берег
09.08.2025 17:00 – FT 3 : 1
Пробой
Украина. Первая лига
09 августа 2025, 19:06 | Обновлено 09 августа 2025, 19:26
311
0

Первая победа после вылета из УПЛ. Результаты игрового дня Первой лиги

В субботу прошли три матча тура

ФК Левый Берег

В субботу состоялись три матча Первой лиги. Игровой день завершал матч Левого Берега, который после вылета из УПЛ добыл первую победу, обыграв Пробой со счетом 3:1.

Киевляне оформили три гола во втором тайме.

В первом туре Левый Берег проиграл, а Пробой добыл победу.

Ранее в субботу Буковина и Агробизнес сыграли 0:0, а Чернигов уступил Виктории 1:2.

Первая лига. 2-й тур

Левый Берег – Пробой 3:1
Голы: Гуничев, 63, Сидней, 66, Криворучко, 75 – Палагнюк, 23

Буковина – Агробизнес 0:0

Чернигов – Виктория Сумы 1:2
Голы: Порохня, 9 – Евпак, 22, Кныш, 24

