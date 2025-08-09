Первая победа после вылета из УПЛ. Результаты игрового дня Первой лиги

В субботу состоялись три матча Первой лиги. Игровой день завершал матч Левого Берега, который после вылета из УПЛ добыл первую победу, обыграв Пробой со счетом 3:1.

Киевляне оформили три гола во втором тайме.

В первом туре Левый Берег проиграл, а Пробой добыл победу.

Ранее в субботу Буковина и Агробизнес сыграли 0:0, а Чернигов уступил Виктории 1:2.

Первая лига. 2-й тур

Левый Берег – Пробой 3:1

Голы: Гуничев, 63, Сидней, 66, Криворучко, 75 – Палагнюк, 23

Буковина – Агробизнес 0:0

Чернигов – Виктория Сумы 1:2

Голы: Порохня, 9 – Евпак, 22, Кныш, 24