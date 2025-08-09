Первая победа после вылета из УПЛ. Результаты игрового дня Первой лиги
В субботу прошли три матча тура
В субботу состоялись три матча Первой лиги. Игровой день завершал матч Левого Берега, который после вылета из УПЛ добыл первую победу, обыграв Пробой со счетом 3:1.
Киевляне оформили три гола во втором тайме.
В первом туре Левый Берег проиграл, а Пробой добыл победу.
Ранее в субботу Буковина и Агробизнес сыграли 0:0, а Чернигов уступил Виктории 1:2.
Первая лига. 2-й тур
Левый Берег – Пробой 3:1
Голы: Гуничев, 63, Сидней, 66, Криворучко, 75 – Палагнюк, 23
Буковина – Агробизнес 0:0
Чернигов – Виктория Сумы 1:2
Голы: Порохня, 9 – Евпак, 22, Кныш, 24
