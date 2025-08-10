Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Левый Берег – Пробой – 3:1. Справились с новичком. Видео голов и обзор
Первая лига
Левый Берег
09.08.2025 17:00 – FT 3 : 1
Пробой
Украина. Первая лига
10 августа 2025, 17:34 |
Левый Берег – Пробой – 3:1. Справились с новичком. Видео голов и обзор

НК «Пробой» не сумел удержать преимущество в счете

Левый Берег – Пробой – 3:1. Справились с новичком. Видео голов и обзор
ФК Левый Берег

В субботу, 9 августа, в Первой лиге продолжилась игровая программа 2-го тура. «Левый Берег» на своем поле принимал «Пробой».

«Пробой» в прошлом туре одержал первую победу в Первой лиге. И в матче с «Левым Берегом» команда открыла счет. На 23-й минуте забил Василий Палагнюк.

Киевляне отыгрались на 63-й минуте. Автором первого гола «Левого Берега» в новом сезоне стал Егор Гуничев. А через три минуты Сидней вывел киевский клуб вперед. Тритий мяч в ворота «Пробоя» на 75-й минуте отправил Олег Криворучко.

Поединок пройдет в Киеве на «Арене Левый Берег». Начало матча в 17:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

Первая лига. 2-й тур, 9 августа. Киев, «Арена Левый Берег»

«Левый Берег» Киев – «Пробой» Городенка – 3:1

Голы: Гуничев, 63, Сидней, 66, Криворучко, 75 – Палагнюк, 23

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Криворучко (Левый Берег).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Сиднней (Левый Берег).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Гуничев (Левый Берег).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Палагнюк (Пробой).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Левый Берег Киев Пробой Городенка Егор Гуничев Василий Палагнюк Олег Криворучко Сидней
