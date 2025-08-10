Левый Берег – Пробой – 3:1. Справились с новичком. Видео голов и обзор
НК «Пробой» не сумел удержать преимущество в счете
В субботу, 9 августа, в Первой лиге продолжилась игровая программа 2-го тура. «Левый Берег» на своем поле принимал «Пробой».
«Пробой» в прошлом туре одержал первую победу в Первой лиге. И в матче с «Левым Берегом» команда открыла счет. На 23-й минуте забил Василий Палагнюк.
Киевляне отыгрались на 63-й минуте. Автором первого гола «Левого Берега» в новом сезоне стал Егор Гуничев. А через три минуты Сидней вывел киевский клуб вперед. Тритий мяч в ворота «Пробоя» на 75-й минуте отправил Олег Криворучко.
Поединок пройдет в Киеве на «Арене Левый Берег». Начало матча в 17:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.
Первая лига. 2-й тур, 9 августа. Киев, «Арена Левый Берег»
«Левый Берег» Киев – «Пробой» Городенка – 3:1
Голы: Гуничев, 63, Сидней, 66, Криворучко, 75 – Палагнюк, 23
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 10 августа в 22:00 по Киеву
Команда Нестеренко продолжает свою неудачную серию на старте сезона