  4. Левый Берег – Пробой. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Левый Берег
09.08.2025 15:00 - : -
Пробой
Украина. Первая лига
08 августа 2025, 16:08
15
0

Левый Берег – Пробой. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 9 августа в 17:00 по Киеву

08 августа 2025, 16:08
15
0
Левый Берег – Пробой. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Левый Берег

В субботу, 9 августа состоится поединок 2-го тура Первой лиги Украины между киевским «Левым Берегом» и городенковским «Пробоем». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Левый Берег

Прошлый, дебютный сезон команды в УПЛ прошел не слишком удачно. За 30 игр коллектив набрал 26 баллов и занял 14-е место, которое и привело киевлян к переходным матчам за сохранение прописки. Однако там коллектив дважды минимально проиграл «Металлисту 1925» и вылетел в Первую лигу. Кубок «Левый Берег» также покинул очень рано, проиграв «Кудровке» в игре 1/32 финала.

Летом у коллектива сменился главный тренер. Им стал бывший менеджер юношеской команды Андрей Гаврюшов, заменивший на этом посту Виталия Первака. В 1-м туре текущего чемпионата киевляне проиграли «Агробизнесу» со счетом 2:0.

Пробой Городенка

В прошлом сезоне Второй лиги коллектив завоевал 41 очко за 18 игр и занял 1-е место группы А. После этого коллектив соревновался с «Колосом-2» за звание чемпиона, и смог победить в серии пенальти после ничьей по итогам 2-х игр. В Кубке Украины «Пробий» дошел до 1/8 финала, одолев на своем пути «Хуст», «Куликов-Белку» и «Ингулец», однако там вылетел от «Буковины».

Во время межсезонья команда возобновила контракты с основными футболистами и сделала несколько трансферов. В 1-м туре текущего чемпионата «Пробий» минимально одолел «Чернигов».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли в очных официальных играх между собой.

Интересные факты

  • «Левый Берег» забил всего 18 мячей в прошлом сезоне УПЛ – самый худший результат среди всех команд.
  • В последних 13 играх «Левый Берег» победил всего 1 раз. За это время команда потерпела 11 поражений.
  • За 6 предыдущих выездных поединков «Пробой» одержал 5 побед.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.51.

Прогноз Sport.ua
Левый Берег
9 августа 2025 -
15:00
Пробой
Левый Берег Киев Пробой Городенка Первая лига Украины прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
