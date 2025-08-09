Чернигов уступил Виктории в первом домашнем матче сезона
«Виктория» одержала волевую победу
В субботу, 9 августа, в Первой лиге прошли матчи 2-го тура. ФК «Чернигов» на своем поле сыграл с «Викторией» Сумы.
Для ФК «Чернигов» поединок с «Викторией» был первым в родных стенах после возвращения в Первую лигу. Команда очень хотела порадовать своих болельщиков и уже на 9-й минуте открыла счет. Автором первого мяча «Чернигова» в сезоне стал Андрей Порохня.
Но «Виктория» опытная команда. Футболисты собрались и отыгрались на 22-й минуте. Ворота «Чернигова» поразил Максим Евпак.
Спустя две минуты Даниил Кныш вывел «Викторию» вперед. Этот гол в итоге оказался победным.
Первая лига. 2-й тур, 9 августа. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»
ФК «Чернигов» – «Виктория» Сумы – 1:2
Голы: Порохня, 9 – Евпак, 22, Кныш, 24
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шешко, Кунья и Мбемо обошлись в 70+ миллионов каждый
Украинец завершил переход в «ПСЖ»