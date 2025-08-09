Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Чернигов уступил Виктории в первом домашнем матче сезона
Чернигов уступил Виктории в первом домашнем матче сезона

«Виктория» одержала волевую победу

Чернигов уступил Виктории в первом домашнем матче сезона
ФК Виктория

В субботу, 9 августа, в Первой лиге прошли матчи 2-го тура. ФК «Чернигов» на своем поле сыграл с «Викторией» Сумы.

Для ФК «Чернигов» поединок с «Викторией» был первым в родных стенах после возвращения в Первую лигу. Команда очень хотела порадовать своих болельщиков и уже на 9-й минуте открыла счет. Автором первого мяча «Чернигова» в сезоне стал Андрей Порохня.

Но «Виктория» опытная команда. Футболисты собрались и отыгрались на 22-й минуте. Ворота «Чернигова» поразил Максим Евпак.

Спустя две минуты Даниил Кныш вывел «Викторию» вперед. Этот гол в итоге оказался победным.

Первая лига. 2-й тур, 9 августа. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»

ФК «Чернигов» – «Виктория» Сумы – 1:2

Голы: Порохня, 9 – Евпак, 22, Кныш, 24

Видеозапись матча

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кныш (Виктория Сумы).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Евпак (Виктория Сумы).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Койдан (Чернигов).
Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Даниил Кныш Максим Евпак Андрей Порохня
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
