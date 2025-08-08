Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Чернигов – Виктория. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Чернигов
09.08.2025 15:00 - : -
Виктория Сумы
Украина. Первая лига
Чернигов – Виктория. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 9 августа в 15:00 по Киеву

Чернигов – Виктория. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Виктория

В субботу, 9 августа состоится поединок 2-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и «Викторией Сумы». По киевскому времени игра начнется в 15:00.

Чернигов

Новичок чемпионата в прошлом сезоне Второй лиги завоевал 38 баллов за 18 игр основного этапа и занял 2-е место своей группы, уступив дублю «Колоса» всего на 1 зачетный пункт. В поединке за 3 место турнира «Чернигов» одолел «Скалу 1911», что и позволило ему играть в переходных матчах за повышение. Там коллектив с общим счетом 5:0 разгромил «МФК Металлург» и получил право выступать в Первой лиге.

В Кубке Украины желто-черные вылетели еще на стадии 1/32 финала от будущего соперника – «Виктории». В межсезонье состав команды не претерпел значительных изменений, поэтому она однозначно будет непростым соперником. В 1-м туре текущего чемпионата «Чернигов» минимально проиграл «Пробою».

Виктория Сумы

В прошлом сезоне Первой лиги коллектив выступал в группе выбывания, где с 36 очками на счету занял 1-е место (9-е в общей турнирной таблице). Кубок Украины также прошел неплохо – команда дошла до ¼ финала, но там вылетела от черновицкой «Буковины».

На трансферном рынке в межсезонный клуб не был слишком активным, однако все равно выглядит как крепкий середняк и даже претендент на попадание в чемпионскую группу. В 1-м туре чемпионата «Виктория» проиграла «Прикарпатью» со счетом 2:0.

Личные встречи

В течение 2023-24 годов коллективы сыграли между собой 3 матча – 2 в Первой лиге и 1 в Кубке Украины. Во всех трех поединках победу одержала «Виктория».

Интересные факты

  • «Чернигов» пропустил всего 8 голов в прошлом сезоне Второй лиги - лучший показатель среди всех команд турнира.
  • В последних 5 домашних поединках «Чернигов» одержал 5 побед с общим счетом 14:2.
  • «Виктория» в прошлом сезоне Первой лиги имела лучшую атаку и оборону среди всех команд группы выбывания – клуб забил 32, а пропустил 17 мячей за 24 поединка.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.58.

Прогноз Sport.ua
Чернигов
9 августа 2025 -
15:00
Виктория Сумы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
