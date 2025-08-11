ФОТО. Напряжение последних секунд и 6 мячей. Матч-триллер Карпат и Шахтера
Львовская команда вырвала ничью в компенсированное время матча
У 2-му турі УПЛ «Шахтар» зіграв унічию з «Карпатами» у Львові (3:3)
Наставник «гірників» Арда Туран провів певну ротацію складу порівняно з єврокубковим поєдинком, зіграним у четвер: у воротах знов вийшов Різник, у центрі оборони діяли Бондар і Грам, на флангах захисту – Вінісіус Тобіас й Азаров, у середині поля – Марлон Гомес, Бондаренко та Судаков, вінгерами були Невертон і Педріньйо, центрфорвард – Кауан Еліас.
Команди розпочали матч максимально гостро, і забитих мʼячів чекати не довелося. На 9-й хвилині донеччани відкрили рахунок: відбір у центрі поля, переведення на лівий фланг, Невертон увійшов до штрафного та відпасував Судакову, той пʼятою повернув партнеру, й бразилець легко вразив дальній кут – 0:1.
Львівʼяни одразу ж кинулися відіграватися і змогли зробити це на 17-й хвилині: Іґор Невес отримав мʼяч у карній зоні та з-під захисника влучно пробив у ближній. Проте паритет протримався недовго, «оранжево-чорні» повернули собі ініціативу й на 23-й хвилині знову вийшли вперед: розмашиста атака в кілька пасів змістилася з лівого на правий фланг, Конопля навісив на дальню стійку, яку головою замкнув Кауан Еліас – 1:2.
Емоційний перший тайм вилився і в кілька жовтих карток, одну з яких навіть отримав Арда Туран, але небезпечних атак не ставало менше. Міг забивати Судаков, та його удар з кута воротарського майданчика прийшовся в оборонця. Невдовзі Кауан Еліас вивів на удар Марлона Гомеса, однак у того мʼяч не ліг на ногу. Господарі теж мали кілька перспективних підходів до воріт Різника, а найкращий момент створили на останній хвилині – Мірошніченко потужним пострілом зі штрафного поцілив у поперечину.
У перерві тренерський штаб «Шахтаря» зробив заміну: замість Педріньо вийшов Швед. Другий тайм стартував у такому ж високому темпі та з обміну атаками: Шах з лівого флангу штрафного пробив за сантиметри від дальньої стійки, у відповідь знову ледь не спрацювала звʼязка Коноплі та Кауана Еліаса, однак бразилець цього разу пробив вище воріт. На 57-й хвилині львівʼянам вдалося забити, але арбітр після перегляду VAR скасував гол через офсайд.
Ближче до середини тайму Арда Туран провів ще три заміни, випустивши на поле Глущенка, Очеретька й Аліссона. Зі свіжими силами донеччани взялися активніше грати попереду: Бондаренко та Швед проривалися правим флангом, але пробити їм не дали, Аліссон на дриблінгу пройшов Педросо, проте спрямував мʼяч у сітку із зовнішньої сторони.
А на 77-й хвилині забити вдалося господарям: подача з лівого флангу, скидання Карабіна, і Бруніньйо з центру штрафного переграє Різника. Однак фестиваль голів на цьому не спинився, і «оранжево-чорні» знайшли в собі сили втретє повести в рахунку: на 82-й хвилині Швед віддав у штрафний на Бондаренка, той елегантно розвернувся і покотив на Аліссона, який у дотик пробив голкіпера – 2:3.
Слідом Швед міг зміцнити перевагу – поруч зі штангою. Арбітр додав до основного часу 7 хвилин, і на першій з них «леви» втретє зрівняли цифри: подачу з лівого флангу головою на ближній стійці замкнув Краснопір. Щоправда, на повторі було видно, що львів'янин Педросо перед гольовим асистом у боротьбі за м'яч порушив правила на Коноплі.
Підопічні Арди Турана влаштували справжній штурм львівських воріт і мали кілька чудових нагод, аби вирвати перемогу. Судаков зі штрафного пробив низом під саму стійку, однак Домчак дотягнувся та перевів мʼяч на кутовий. Бондаренко бив з правого кута карної зони – до рук голкіпера. А на останніх секундах Глущенко метрів з 12 пробив вище воріт. 3:3 – яскрава та емоційна нічия «Шахтаря» і «Карпат» у Львові.
Далі на «гірників» знову чекають єврокубкові баталії. У четвер, 14 серпня, відбудеться матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА «Шахтар» – «Панатінаїкос». Гра пройде на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові (Польща) та розпочнеться о 21:00 за київським часом (20:00 СЕТ). Квитки на гру ще є у продажу.
УПЛ. 2-й тур. 10 серпня 2025
Львів, «Україна», 6 500 глядачів
Карпати (Львів) – Шахтар (Донецьк) – 3:3 (1:2)
Голи: 0:1 Невертон (9), 1:1 Іґор Невес (17), 1:2 Кауан Еліас (23), 2:2 Бруніньйо (77), 2:3 Аліссон (82), 3:3 Краснопір (90+1)
Шахтар: Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар (к), Грам (Матвієнко, 78), Азаров, Марлон Гомес (Глущенко, 63), Бондаренко, Судаков, Невертон (Очеретько, 62), Педріньйо (Швед, 46), Кауан Еліас (Аліссон, 63)
Відеоогляд матчу
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер доверяет Артему, но ищет еще усиления
Турецкий специалист прокомментировал матч второго тура Украинской Премьер-лиги