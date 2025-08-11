ФОТО. Напряжение последних секунд и 6 мячей. Матч-триллер Карпат и Шахтера

У 2-му турі УПЛ «Шахтар» зіграв унічию з «Карпатами» у Львові (3:3)

Наставник «гірників» Арда Туран провів певну ротацію складу порівняно з єврокубковим поєдинком, зіграним у четвер: у воротах знов вийшов Різник, у центрі оборони діяли Бондар і Грам, на флангах захисту – Вінісіус Тобіас й Азаров, у середині поля – Марлон Гомес, Бондаренко та Судаков, вінгерами були Невертон і Педріньйо, центрфорвард – Кауан Еліас.

Команди розпочали матч максимально гостро, і забитих мʼячів чекати не довелося. На 9-й хвилині донеччани відкрили рахунок: відбір у центрі поля, переведення на лівий фланг, Невертон увійшов до штрафного та відпасував Судакову, той пʼятою повернув партнеру, й бразилець легко вразив дальній кут – 0:1.

Львівʼяни одразу ж кинулися відіграватися і змогли зробити це на 17-й хвилині: Іґор Невес отримав мʼяч у карній зоні та з-під захисника влучно пробив у ближній. Проте паритет протримався недовго, «оранжево-чорні» повернули собі ініціативу й на 23-й хвилині знову вийшли вперед: розмашиста атака в кілька пасів змістилася з лівого на правий фланг, Конопля навісив на дальню стійку, яку головою замкнув Кауан Еліас – 1:2.

Емоційний перший тайм вилився і в кілька жовтих карток, одну з яких навіть отримав Арда Туран, але небезпечних атак не ставало менше. Міг забивати Судаков, та його удар з кута воротарського майданчика прийшовся в оборонця. Невдовзі Кауан Еліас вивів на удар Марлона Гомеса, однак у того мʼяч не ліг на ногу. Господарі теж мали кілька перспективних підходів до воріт Різника, а найкращий момент створили на останній хвилині – Мірошніченко потужним пострілом зі штрафного поцілив у поперечину.

У перерві тренерський штаб «Шахтаря» зробив заміну: замість Педріньо вийшов Швед. Другий тайм стартував у такому ж високому темпі та з обміну атаками: Шах з лівого флангу штрафного пробив за сантиметри від дальньої стійки, у відповідь знову ледь не спрацювала звʼязка Коноплі та Кауана Еліаса, однак бразилець цього разу пробив вище воріт. На 57-й хвилині львівʼянам вдалося забити, але арбітр після перегляду VAR скасував гол через офсайд.

Ближче до середини тайму Арда Туран провів ще три заміни, випустивши на поле Глущенка, Очеретька й Аліссона. Зі свіжими силами донеччани взялися активніше грати попереду: Бондаренко та Швед проривалися правим флангом, але пробити їм не дали, Аліссон на дриблінгу пройшов Педросо, проте спрямував мʼяч у сітку із зовнішньої сторони.

А на 77-й хвилині забити вдалося господарям: подача з лівого флангу, скидання Карабіна, і Бруніньйо з центру штрафного переграє Різника. Однак фестиваль голів на цьому не спинився, і «оранжево-чорні» знайшли в собі сили втретє повести в рахунку: на 82-й хвилині Швед віддав у штрафний на Бондаренка, той елегантно розвернувся і покотив на Аліссона, який у дотик пробив голкіпера – 2:3.

Слідом Швед міг зміцнити перевагу – поруч зі штангою. Арбітр додав до основного часу 7 хвилин, і на першій з них «леви» втретє зрівняли цифри: подачу з лівого флангу головою на ближній стійці замкнув Краснопір. Щоправда, на повторі було видно, що львів'янин Педросо перед гольовим асистом у боротьбі за м'яч порушив правила на Коноплі.

Підопічні Арди Турана влаштували справжній штурм львівських воріт і мали кілька чудових нагод, аби вирвати перемогу. Судаков зі штрафного пробив низом під саму стійку, однак Домчак дотягнувся та перевів мʼяч на кутовий. Бондаренко бив з правого кута карної зони – до рук голкіпера. А на останніх секундах Глущенко метрів з 12 пробив вище воріт. 3:3 – яскрава та емоційна нічия «Шахтаря» і «Карпат» у Львові.

Далі на «гірників» знову чекають єврокубкові баталії. У четвер, 14 серпня, відбудеться матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА «Шахтар» – «Панатінаїкос». Гра пройде на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові (Польща) та розпочнеться о 21:00 за київським часом (20:00 СЕТ). Квитки на гру ще є у продажу.

УПЛ. 2-й тур. 10 серпня 2025

Львів, «Україна», 6 500 глядачів

Карпати (Львів) – Шахтар (Донецьк) – 3:3 (1:2)

Голи: 0:1 Невертон (9), 1:1 Іґор Невес (17), 1:2 Кауан Еліас (23), 2:2 Бруніньйо (77), 2:3 Аліссон (82), 3:3 Краснопір (90+1)

Шахтар: Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар (к), Грам (Матвієнко, 78), Азаров, Марлон Гомес (Глущенко, 63), Бондаренко, Судаков, Невертон (Очеретько, 62), Педріньйо (Швед, 46), Кауан Еліас (Аліссон, 63)

Відеоогляд матчу

Фотогалерея