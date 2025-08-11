Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Чемпионка Уимблдона-2023 оценила победу над Свитолиной в Цинциннати
Чемпионка Уимблдона-2023 оценила победу над Свитолиной в Цинциннати

Барбора Крейчикова провела флеш-интервью после матча с Элиной на тысячнике в США

Чемпионка Уимблдона-2023 оценила победу над Свитолиной в Цинциннати
Барбора Крейчикова

Бывшая вторая ракетка мира и чемпионка Уимблдона-2023 Барбора Крейчикова прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати:

– Прежде всего, спасибо, спасибо всем за то, что пришли, стадион полон, это очень, очень приятно, я очень ценю это и благодарю за прекрасную атмосферу в конце. Да, это был очень, очень тяжелый матч, с множеством взлетов и падений, да, очень сложный, но в целом я просто шла очком за очком, пыталась почувствовать свою игру и дотянуться до каждого мяча, и я думаю, что я улучшалась, действительно улучшалась на протяжении всего матча.

– Барбора, это только ваш седьмой турнир в этом году. Вы пропустили первые несколько месяцев из-за травмы. Вы начинаете снова показывать свой лучший теннис? Вы чувствуете себя чемпионкой Уимблдона и Открытого чемпионата Франции?

– Хотелось бы. Пока что все сложно, как вы и сказали, это только мой седьмой турнир в этом году, и я испытывала трудности, особенно в первой половине сезона, поэтому я просто очень рада и счастлива, что я здесь, что я могу выступать, тренироваться, играть в теннис, участвовать в матчах и играть перед болельщиками. Мне это очень нравится, и да, я надеюсь, что смогу продолжать совершенствоваться и играть все лучше и лучше.

– Когда вы несколько месяцев не выходите на корт, трудитесь и не играете в теннис, не занимаетесь тем, что любите... Барбора, в такие моменты вы думаете: «О боже, не могу дождаться, когда снова выйду перед полным стадионом в таком месте, как Цинциннати»?

– Честно говоря, я полностью наслаждалась временем вне тенниса, вне Тура, я делала много разных вещей, открыла для себя много нового вне тенниса и познакомилась со многими замечательными людьми, так что я действительно наслаждаюсь этим. Но да, я определенно с нетерпением ждала возвращения, и я также очень рада, что могу быть здесь сейчас и что могу общаться с друзьями, которых я приобрела в первой половине года.

Крейчикова переиграла Свитолину со счетом 2:6, 6:4, 6:3. Ее следующей соперницей будет Ива Йович.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
