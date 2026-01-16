Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 января 2026, 12:37
0

Защитник, который покинул Украину в 2022 году, нашел новый клуб в Европе

Денис Тарадуда продолжит карьеру в составе «Татрана», где будет выступать на правах аренды

ФК Татран Прешов. Денис Тарадуда

Украинский защитник Денис Тарадуда продолжит карьеру в составе словацкого «Татрана», где будет выступать на правах аренды до завершения сезона 2025/26.

О присоединении 25-летнего футболиста сообщила клубная пресс-служба. Контракт украинца принадлежит другому представителю чемпионата Словакии – «Спартаку» из Трнавы.

Тарадуда является воспитанником «Ильичевца», выступал в составе «Днепра», полтавской «Ворсклы» и других украинских команд. С 2022 года играл в Эстонии, Литве, Румынии и Словакии.

В нынешнем сезоне Денис провел всего один матч в составе «Спартака», сыграв в Кубке Словакии. В активе защитника четыре игра за сборную Украины U-17.

«Спартак» набрал 35 баллов и разместился на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидера на четыре пункта. Новый клуб Тарадуды – «Татран» – занимает восьмое место.

