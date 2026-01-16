«Мы должны быть большой командой». Коуч Карпат впервые обратился к игрокам

Львовские Карпаты начали подготовку ко второй части нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Клубная пресс-служба «львов» показала первое теоретическое занятие под руководством Франа Фернандеса:

«Прежде всего, скажу, что я рад находиться со всеми вами здесь. Сегодня нам предстоит важный день. Это день, когда команда начнет полноценно функционировать.

Здесь самое важное, чтобы мы изменили нашу ментальность. Это гордость, во-первых, играть с этим гербом и мы уже должны начинать мыслить, как большая команда. Для того, чтобы стать большой командой, необходимо упорно работать, но нужно и наслаждаться процессом.

Конечно, будут некоторые изменения, и я прошу вас быть открытыми и искренними, и в первую очередь довериться нам. Исходя из этого, сейчас скажу, что вам я уже доверяю с этого момента.

Мы хотим видеть отважную команду, мы хотим видеть агрессивную команду. Как с мячом, так и без мяча. Разумеется? Мы хотим быть большой командой, но это нужно доказывать на тренировках», – сказал коуч.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 9 место турнирной таблицы, имея в своем активе 19 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.