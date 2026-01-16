Форвард Динамо не сможет покинуть клуб, несмотря на интерес из Европы

Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце не сможет покинуть чемпионат Украины во время зимнего трансферного окна, несмотря на интерес из-за границы.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересовано бухарестское «Динамо», которое планировало арендовать румынского игрока. Однако, Бленуце в нынешнем сезоне защищал цвета «Крайовы», поэтому не имеет права играть в трех разных командах согласно правилам ФИФА.

«Неважно, что «Крайова» выступала в третьем дивизионе Румынии. У клуба был профессиональный футбольный статус, поэтому Владислав больше не может играть за другую команду в Европе в сезоне 2025/26», – сообщил агент румынского форварда.

В нынешнем сезоне Бленуце провел десять матчей в составе киевской команды и забил один гол. Контракт румынского форварда истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 1,5 миллиона евро.

15 января Владислав присоединился к «Динамо» и отправился с «бело-синими» на тренировочные сборы, которые пройдут в Турции под руководством главного тренера Игоря Костюка.