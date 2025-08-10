Полесье – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
10 августа проходит матч 2-го тура чемпионата Украины
В воскресенье, 10 августа, в 15:30 стартовал поединок второго тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Полесье» и «Колос».
Местом проведения встречи стал «Центральный стадион» в Житомире. Поединок обслуживает Александр Афанасьев из Харькова.
В первом туре Украинской Премьер-лиги «Колос» дома обыграл «Кривбасс» (2:1), а «Полесье» оказалось сильнее «Карпат» – 2:0.
Украинская Премьер-лига. 2-й тур, 10 августа
«Полесье» – «Колос» – 0:0 (обновляется)
Голы: Климчук, 47
ГОЛ! Климчук, 0:1, 47 мин
