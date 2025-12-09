У клуба УПЛ проблемы с выкупом контракта лидера. Игрок может уйти
Кривбассу нужно решать ситуацию Мендосы
По информации ПроФутбол Digital, у клуба УПЛ Кривбасс возникли проблемы с выкупом контракта атакующего хавбека Глейкера Мендосы.
Аренда из венесуэльского клуба Ангостура истекает 31 декабря 2025 года, а Кривбасс пока не может договориться о полноценном трансфере своего лидера.
Ранее сообщалось, что нужно будет отдать более миллиона евро.
Известно, что на Мендосу уже нацелено Полесье, а также зарубежные клубы, которые готовы воспользоваться ситуацией, если Кривбасс до конца года не выкупит Глейкера.
В нынешнем сезоне 24-летний игрок забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.
