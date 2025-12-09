Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 декабря 2025, 18:31 | Обновлено 09 декабря 2025, 18:37
У клуба УПЛ проблемы с выкупом контракта лидера. Игрок может уйти

Кривбассу нужно решать ситуацию Мендосы

ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

По информации ПроФутбол Digital, у клуба УПЛ Кривбасс возникли проблемы с выкупом контракта атакующего хавбека Глейкера Мендосы.

Аренда из венесуэльского клуба Ангостура истекает 31 декабря 2025 года, а Кривбасс пока не может договориться о полноценном трансфере своего лидера.

Ранее сообщалось, что нужно будет отдать более миллиона евро.

Известно, что на Мендосу уже нацелено Полесье, а также зарубежные клубы, которые готовы воспользоваться ситуацией, если Кривбасс до конца года не выкупит Глейкера.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.

Кривбасс Кривой Рог Глейкер Мендоса трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
