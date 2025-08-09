Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 августа 2025, 16:32
ЛНЗ – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча УПЛ

ЛНЗ – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК ЛНЗ

В 15:30 начался матч чемпионата Украины в рамках 2-го тура УПЛ между ЛНЗ и новичком сезона Эпицентром.

В первом туре ЛНЗ сыграл вничью с Зарей 0:0, а вот Эпицентр в напряженном противостоянии уступил Шахтеру с результатом 0:1.

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Чемпионат Украины. 2-й тур

ЛНЗ – Эпицентр 1:0
Гол: Яшари, 22

Гол Яшари

События матча

22’
ГОЛ ! Мяч забил Мухаррем Яшари (ЛНЗ Черкассы).
