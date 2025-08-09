ЛНЗ Черкассы

В 15:30 начался матч чемпионата Украины в рамках 2-го тура УПЛ между ЛНЗ и новичком сезона Эпицентром.

В первом туре ЛНЗ сыграл вничью с Зарей 0:0, а вот Эпицентр в напряженном противостоянии уступил Шахтеру с результатом 0:1.

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Чемпионат Украины. 2-й тур

ЛНЗ – Эпицентр 1:0

Гол: Яшари, 22

Гол Яшари