ЛНЗ – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча УПЛ
В 15:30 начался матч чемпионата Украины в рамках 2-го тура УПЛ между ЛНЗ и новичком сезона Эпицентром.
В первом туре ЛНЗ сыграл вничью с Зарей 0:0, а вот Эпицентр в напряженном противостоянии уступил Шахтеру с результатом 0:1.
В новости будут появляться видео голов и обзор матча.
Чемпионат Украины. 2-й тур
ЛНЗ – Эпицентр 1:0
Гол: Яшари, 22
Гол Яшари
События матча
22’
ГОЛ ! Мяч забил Мухаррем Яшари (ЛНЗ Черкассы).
