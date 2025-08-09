Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Идеальное место». Шешко прокомментировал трансфер в Манчестер Юнайтед
09 августа 2025, 13:47 |
«Идеальное место». Шешко прокомментировал трансфер в Манчестер Юнайтед

Словенский форвард перешел в английский гранд из «РБ Лейпциг»

09 августа 2025, 13:47 |
«Идеальное место». Шешко прокомментировал трансфер в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко

Словенский нападающий Беньямин Шешко дал комментарий после своего трансфера из «РБ Лейпциг» в «Манчестер Юнайтед»:

«История «Манчестер Юнайтед» безусловно особенная, но меня больше всего волнует будущее.

Когда мы обсуждали проект, стало ясно, что у команды есть все необходимое, чтобы продолжать расти и в скором времени снова бороться за самые престижные трофеи.

С самого момента моего прибытия я почувствовал позитивную энергию и семейную атмосферу, которые царит в клубе. Это, безусловно, идеальное место, чтобы достичь своего максимального уровня и реализовать все свои амбиции.

Я с нетерпением жду возможности начать учиться у Рубена Аморима и наладить контакт с товарищами по команде, чтобы добиться успеха, на который мы все вместе способны».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании забивного форварда.

