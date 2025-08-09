Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 августа 2025, 13:13
Какие команды входят в City Group?

Группа объединяет в себе множество команд по всему миру

Какие команды входят в City Group?
Getty Images/Global Images Ukraine

В этом сезоне актуальной стала тема владения несколькими футбольными командами.

Мы видели, как некоторые команды были исключены из еврокубков сезона 2025/26.

В связи с этим вспомним о «City Group», которая имеет большое влияние в мировом футболе.

Группа объединяет в себе много команд по всему миру.

Команды, принадлежащие City Group

  • Англия – Манчестер Сити
  • Испания – Жирона
  • Италия – Палермо
  • Франция – Труа
  • Бельгия – Ломмел
  • США – Нью-Йорк Сити
  • Австралия – Мельбурн Сити
  • Бразилия – Баия
  • Уругвай – Монтевидео Сити
  • Боливия – Боливар
  • Япония – Йокогама Маринос
  • Китай – Шэньчжэнь Сити
  • Индия – Мумбаи Сити
