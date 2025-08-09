Какие команды входят в City Group?

В этом сезоне актуальной стала тема владения несколькими футбольными командами.

Мы видели, как некоторые команды были исключены из еврокубков сезона 2025/26.

В связи с этим вспомним о «City Group», которая имеет большое влияние в мировом футболе.

Группа объединяет в себе много команд по всему миру.

Команды, принадлежащие City Group

Англия – Манчестер Сити

Испания – Жирона

Италия – Палермо

Франция – Труа

Бельгия – Ломмел

США – Нью-Йорк Сити

Австралия – Мельбурн Сити

Бразилия – Баия

Уругвай – Монтевидео Сити

Боливия – Боливар

Япония – Йокогама Маринос

Китай – Шэньчжэнь Сити

Индия – Мумбаи Сити