Какие команды входят в City Group?
Группа объединяет в себе множество команд по всему миру
В этом сезоне актуальной стала тема владения несколькими футбольными командами.
Мы видели, как некоторые команды были исключены из еврокубков сезона 2025/26.
В связи с этим вспомним о «City Group», которая имеет большое влияние в мировом футболе.
Группа объединяет в себе много команд по всему миру.
Команды, принадлежащие City Group
- Англия – Манчестер Сити
- Испания – Жирона
- Италия – Палермо
- Франция – Труа
- Бельгия – Ломмел
- США – Нью-Йорк Сити
- Австралия – Мельбурн Сити
- Бразилия – Баия
- Уругвай – Монтевидео Сити
- Боливия – Боливар
- Япония – Йокогама Маринос
- Китай – Шэньчжэнь Сити
- Индия – Мумбаи Сити
The City Group's influence on world football is unmatched 🤯🌍 pic.twitter.com/2MlFSDs7cV— OneFootball (@OneFootball) August 9, 2025
Комментарии 0
