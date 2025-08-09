Маркевич – о возвращении в сборную: «Приехал с надеждой, что буду главным»

Известный специалист Мирон Маркевич признался, что хотел вернуться в сборную Украину на должность главного тренера после того, как в 2021 году уволили Андрея Шевченко.

– Был период, когда у вас появился шанс снова быть главным тренером сборной Украины – это тогда, когда Шевченко подал в отставку. Мне кажется, что вы ждали этот момент, приехали к Павелко.

– Мы не только ждали. Мне дали гарантию, что пока Шевченко работает, помоги ему. Я был председателем Комитета сборных и действительно помогал, как мог. В отборе на ЧМ-2018 хорватам проиграли в Киеве – тучи уже сгустились.

– Когда Шевченко подал в отставку, тренером должны были вас назначить?

– Да, мне позвонили вечером, чтобы я ехал в Киев. Павелко позвонил, говорит: «Приезжай». Я приехал с надеждой, что сейчас меня назначат главным тренером. Мне кажется, что за ночь что-то произошло – до сегодняшнего дня не знаю, что именно и кто так сильно влиял на это, однако назначили Петракова.

– Что Павелко вам сказал? Для вас это было серьезное оскорбление?

– Он такой человек, что все превращал в шутки. Я ему пару слов теплых сказал, поэтому он точно запомнил это надолго.

– Может быть третий шанс в сборной?

– Нет, это было актуально 4 года назад. Действительно, я был готов психологически, хотелось работать. Я видел очень сильный потенциал у сборной, молодежь хорошая подрастала. Да она и сейчас, в принципе, есть, – рассказал Маркевич.

1 февраля 2010 года Маркевич был назначен главным тренером национальной сборной Украины – он совмещал работу в клубе и сборной.

21 августа 2010 специалист заявил об отставке с должности тренера сборной из-за несогласия с решением Федерации футбола Украины относительно лишения «Металлиста» 9 очков за якобы договорный матч против «Карпат».