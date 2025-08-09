Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 09:42
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»

Главный тренер «сине-желтых» поделился мнением об игре полузащитника Георгия Судакова

Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением о том, как изменилась игра полузащитника Георгия Судакова под руководством Арды Турана в донецком «Шахтере»:

«Я вижу, что позиция Судакова на поле изменилась. Я вижу, какие требования есть у Турана к этой позиции и Георгий действительно такой игрок, который будет выполнять задачи тренера. Пока он играет по-другому, к сожалению, не забивает, но по-прежнему отдает все силы ради команды.

Судаков очень многое делает для «Шахтера», если посмотреть на его пробег, его интенсивность, то это один из лучших игроков сборной Украины. У всех очень большие ожидания от этого игрока, поскольку пишут о том, что его хотят многие клубы за 30-40 млн евро. Все ожидают, что он должен летать по полю, но не все соперники дают ему сыграть так, как он может», – уверен Ребров.

В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник сыграл один матч в чемпионате и пять – в Лиге чемпионов, однако не отличался результативными действиями. Контракт Судакова с донецкой командой истекает в декабре 2028 года, а его ориентировочная стоимость составляет 32 миллиона евро.

Николай Титюк
