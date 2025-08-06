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Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 16:39 | Обновлено 06 августа 2025, 16:54
991
0

Известно, как Судаков отреагировал на провал трансфера в Наполи

Игрок пока остается в составе украинской команды

06 августа 2025, 16:39 | Обновлено 06 августа 2025, 16:54
991
0
Известно, как Судаков отреагировал на провал трансфера в Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Известный журналист Виктор Вацко заявил, что неудача в переговорах между Шахтером и Наполи не повлияла на настроение хавбека Георгия Судакова.

Сообщается, что игрок хочет уйти, однако не показывает свое недовольство и продолжает работать на прежнем уровне.

«Судаков не потерял мотивацию. Он все еще мечтает перейти в топовый чемпионат, поэтому он не теряет мотивацию, особенно в еврокубках, которые являются витриной для игроков», – сказал Вацко.

Ранее сообщалось, что Наполи предлагал за игрока около 30 миллионов евро, но Шахтер отказался.

В последние недели разговоры о трансфере Судакова затихли.

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Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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