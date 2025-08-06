Известно, как Судаков отреагировал на провал трансфера в Наполи

Известный журналист Виктор Вацко заявил, что неудача в переговорах между Шахтером и Наполи не повлияла на настроение хавбека Георгия Судакова.

Сообщается, что игрок хочет уйти, однако не показывает свое недовольство и продолжает работать на прежнем уровне.

«Судаков не потерял мотивацию. Он все еще мечтает перейти в топовый чемпионат, поэтому он не теряет мотивацию, особенно в еврокубках, которые являются витриной для игроков», – сказал Вацко.

Ранее сообщалось, что Наполи предлагал за игрока около 30 миллионов евро, но Шахтер отказался.

В последние недели разговоры о трансфере Судакова затихли.