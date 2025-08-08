Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СМИ раскрыли детали торгов Шахтера и Сан-Паулу по Лукасу Феррейре
Украина. Премьер лига
СМИ раскрыли детали торгов Шахтера и Сан-Паулу по Лукасу Феррейре

Бразильский клуб не получит всей суммы, которую заплатят за футболиста «горняки»

Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Феррейра (слева)

«Шахтер» и «Сан-Паулу» близки к соглашению по переезду в Украину 19-летнего правого вингера Лукаса Феррейры.

Сообщается, что «горняки» предложили за футболиста 10 миллионов евро, но «трехцветные» получат на свои счета только 8 миллионов, так как владеют 80% экономических прав на вингера.

Оставшиеся 2 миллиона евро получит «Боавишта», которая также является участником сделки, так как владеет 20% экономических прав на Лукаса Феррейру.

Помимо основной суммы, «Сан-Паулу» сможет получить бонус в размере 2 миллионов евро, если Лукас Феррейра внесет вклад в выход «Шахтера» в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Еще один важный пункт соглашения гарантирует клубу из Сан-Паулу 10% от прибыли от любого будущего трансфера Феррейры. Это означает, что если Лукас будет продан в будущем за сумму, превышающую 10 миллионов евро, «Сан-Паулу» получит 10% от суммы, превышающей этот порог.

Лукас Феррейра является воспитанником академии «Сан-Паулу», за первую команду которого провел 23 матча (1249 минут), отличившись 1 голом и 1 ассистом.

Сан-Паулу Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: O POVO Online
