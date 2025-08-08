Шахтер ведет переговоры по трансферу нападающего. Предложение сделано

Бразильский нападающий «Сан-Паулу» Лукас Феррейра привлекает внимание донецкого «Шахтера», сообщает Band Sports.

По информации источника, украинский гранд сделал предложение в размере 8 миллионов евро за 19-летнего футболиста. Бразильский клуб заинтересован в продаже футболиста из-за финансовsх трудностей. Стороны ведут переговоры по трансферу.

В текущем сезоне Лукас Феррейра провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Tramsfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что легионер «Шахтера» привлекает внимание топ-клуба.