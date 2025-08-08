Легионер Шахтера привлекает внимание топ-клуба. Там играет украинец

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Эгиналду привлекает внимание римской «Ромы», сообщает Il Tempo.

По информации источника, 20-летний футболист, сумма потенциального трансфера которого составляет 15 миллионов евро, может стать альтернативой проблемному подписанию Клаудио Эчеверри из «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Эгиналду провел 4 матча на клубном уровне, в которых успел отличиться 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что Довбик может неожиданно оказаться в Мадриде.