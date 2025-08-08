Довбик может неожиданно оказаться в Мадриде! Но для этого есть одно условие

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации испанских СМИ, Артема до сих пор хочет подписать «Атлетико» Мадрид, который едва не оформил этот трансфер прошлым летом. Однако условием для перехода украинца является выходной трансфер Александера Серлота. Именно Довбик должен заменить норвежского голеадора, который ищет вариант отъезда из Мадрида.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».