  4. ВИДЕО. Леднев забил третий гол Полесья. Отличный проход сделал Крушинский
Лига конференций
07 августа 2025, 22:23 | Обновлено 07 августа 2025, 22:30
1345
1

ВИДЕО. Леднев забил третий гол Полесья. Отличный проход сделал Крушинский

На 58-й минуте житомирская команда получила комфортный перевес в 3 мяча

ВИДЕО. Леднев забил третий гол Полесья. Отличный проход сделал Крушинский
Kyivstar TV

Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

7 августа в 21:00 в словацком городе Прешов встречаются Полесье и венгерский Пакш.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ответная игра запланирована на 14 августа в Венгрии. По сумме двух игр проигравшая команда покинет еврокубки.

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной.

На 58-й минуте Богдан Леднев забил третий гол Полесья (3:0). Отличный проход сделал Борис Крушинский.

ГОЛ! 3:0. Богдан Леднев, 58 мин

По теме:
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Роналду отметился забитым мячом в товарищеском матче в Португалии
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Пакш Полесье Житомир видео голов и обзор Лига конференций Богдан Леднев Борис Крушинский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
ivankondrat96
Полісся приємно здивувало. Тепер потрібно не розгубити перевагу
