ВИДЕО. Леднев забил третий гол Полесья. Отличный проход сделал Крушинский
На 58-й минуте житомирская команда получила комфортный перевес в 3 мяча
Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.
7 августа в 21:00 в словацком городе Прешов встречаются Полесье и венгерский Пакш.
Ответная игра запланирована на 14 августа в Венгрии. По сумме двух игр проигравшая команда покинет еврокубки.
Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной.
На 58-й минуте Богдан Леднев забил третий гол Полесья (3:0). Отличный проход сделал Борис Крушинский.
ГОЛ! 3:0. Богдан Леднев, 58 мин
