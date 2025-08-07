ВИДЕО. Леднев забил третий гол Полесья. Отличный проход сделал Крушинский

Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

7 августа в 21:00 в словацком городе Прешов встречаются Полесье и венгерский Пакш.

Ответная игра запланирована на 14 августа в Венгрии. По сумме двух игр проигравшая команда покинет еврокубки.

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной.

На 58-й минуте Богдан Леднев забил третий гол Полесья (3:0). Отличный проход сделал Борис Крушинский.

ГОЛ! 3:0. Богдан Леднев, 58 мин