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Нидерланды
04 августа 2025, 18:30 | Обновлено 04 августа 2025, 18:31
158
0

ПСВ под руководством Боша выиграл четыре трофея за последние три года

61-летний специалист вернул «красно-белым» статус сильнейшей команды Нидерландов на данный момент

04 августа 2025, 18:30 | Обновлено 04 августа 2025, 18:31
158
0
ПСВ под руководством Боша выиграл четыре трофея за последние три года
Getty Images/Global Images Ukraine. Петер Бош

С приходом нидерландского тренера Петера Боша в «ПСВ» в 2023 году, «красно-белые» завоевали четыре трофея за три года.

3 августа состоялся матч за Суперкубок Нидерландов между командами «ПСВ» и «Гоу Эхед Иглс». Встреча завершилась победой команды из Эйндховена со счетом 2:1. Решающий гол на 84-й минуте забил защитник «ПСВ» Сержиньо Дест.

Этот трофей стал первым для команды в новом сезоне и 15-м Суперкубком в истории клуба.

Под руководством Боша «ПСВ» дважды выиграл чемпионат Нидерландов (2023/24, 2024/25) и дважды Суперкубок страны (2023, 2025).

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Петер Бош ПСВ чемпионат Нидерландов по футболу статистика Гоу Эхед Иглс Сержиньо Дест Суперкубок Нидерландов по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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