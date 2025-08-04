ПСВ под руководством Боша выиграл четыре трофея за последние три года
61-летний специалист вернул «красно-белым» статус сильнейшей команды Нидерландов на данный момент
С приходом нидерландского тренера Петера Боша в «ПСВ» в 2023 году, «красно-белые» завоевали четыре трофея за три года.
3 августа состоялся матч за Суперкубок Нидерландов между командами «ПСВ» и «Гоу Эхед Иглс». Встреча завершилась победой команды из Эйндховена со счетом 2:1. Решающий гол на 84-й минуте забил защитник «ПСВ» Сержиньо Дест.
Этот трофей стал первым для команды в новом сезоне и 15-м Суперкубком в истории клуба.
Под руководством Боша «ПСВ» дважды выиграл чемпионат Нидерландов (2023/24, 2024/25) и дважды Суперкубок страны (2023, 2025).
🇳🇱🧠 The trophies Peter Bosz has won since taking over PSV in 2023... 🔴⚪️— EuroFoot (@eurofootcom) August 4, 2025
🏆 Eredivisie (2023-2024)
🏆 Eredivisie (2024-2025)
🏆 Dutch Super Cup (2023)
🏆 Dutch Super Cup (2025) pic.twitter.com/NyLu1xen2b
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Житомирский клуб успешно стартовал в сезоне 2025/26 Украинской Премьер-лиги
Ранее СМИ поспешили объявить, что Дмитрия Ризныка на «Стэдиум оф Лайт» не будет