Нидерланды18 декабря 2025, 16:41 | Обновлено 18 декабря 2025, 16:58
121
0
Кубок Нидерландов. Аякс отгрузил соперникам 7 мячей, Фейеноорд вылетел
Вечером 17 декабря сыграно 5 поединков 1/16 финала Кубка
Вечером 17 декабря сыграно 5 поединков 1/16 финала Кубка Нидерландов.
Гранд нидерландского футбола Аякс на выезде разгромил команду Эксельсиор Масслейс (7:2).
Фейеноорд вылетел из турнира, дома уступив команде Херенвен (2:3).
Ниже приведены результаты игрового дня.
Кубок Нидерландов. 1/16 финала, 17 декабря
- Эксельсиор Масслейс – Аякс – 2:7
- Осс – Утрехт – 0:2
- Рода – Гоу Эхед Иглс – 1:1 (пен. 1:3)
- Фортуна Ситтард – Алмере Сити – 2:3
- Фейенорд – Херенвен – 2:3
Результаты 1/16 финала
