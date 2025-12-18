Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Кубок Нидерландов. Аякс отгрузил соперникам 7 мячей, Фейеноорд вылетел
Кубок Нидерландов
Фейеноорд
17.12.2025 22:00 – FT 2 : 3
Херенвен
Нидерланды
18 декабря 2025, 16:41 | Обновлено 18 декабря 2025, 16:58
121
0

Вечером 17 декабря сыграно 5 поединков 1/16 финала Кубка

Getty Images/Global Images Ukraine. Аякс

Вечером 17 декабря сыграно 5 поединков 1/16 финала Кубка Нидерландов.

Гранд нидерландского футбола Аякс на выезде разгромил команду Эксельсиор Масслейс (7:2).

Фейеноорд вылетел из турнира, дома уступив команде Херенвен (2:3).

Ниже приведены результаты игрового дня.

Кубок Нидерландов. 1/16 финала, 17 декабря

  • Эксельсиор Масслейс – Аякс – 2:7
  • Осс – Утрехт – 0:2
  • Рода – Гоу Эхед Иглс – 1:1 (пен. 1:3)
  • Фортуна Ситтард – Алмере Сити – 2:3
  • Фейенорд – Херенвен – 2:3

Результаты 1/16 финала

По теме:
Таблица чемпионата Нидерландов. Аякс одолел Фейеноорд и поднялся в топ-3
Кубок Нидерландов. ПСВ с разгромом вышел в 1/8 финала
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс подписал контракт с известным екс-защитником Арсенала
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
