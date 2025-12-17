Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок Нидерландов. ПСВ с разгромом вышел в 1/8 финала
Кубок Нидерландов
ПСВ Эйндховен
16.12.2025 22:00 – FT 3 : 0
ГВВВ
Нидерланды
17 декабря 2025, 02:23 | Обновлено 17 декабря 2025, 02:29
33
0

Вечером 16 декабря сыграно 5 поединков 1/16 финала Кубка

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 декабря сыграно 5 поединков 1/16 финала Кубка Нидерландов.

Гранд нидерландского футбола ПСВ разгромил команду ГВВВ Венендаал (3:0).

Голы забили: Гус Тил (8 мин), Пауль Ваннер (10 мин), Иван Перишич (53 мин).

Ниже приведены результаты игрового дня.

Кубок Нидерландов. 1/16 финала, 17 декабря

  • Хераклес – Хогевен – 4:1
  • АФК – Неймеген – 1:3
  • Ден Босх – Катвейк – 2:1
  • ХСВ Хук – Телстар – 1:4
  • ПСВ – ГВВВ Венендаал – 3:0

Пары 1/16 финала

Инфографика

Кубок Нидерландов по футболу Хераклес НЕК Неймеген Ден Босх Катвейк Телстар ПСВ Гус Тил Иван Перишич
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
