16.12.2025 22:00 – FT 3 : 0
Нидерланды17 декабря 2025, 02:23 | Обновлено 17 декабря 2025, 02:29
33
0
Кубок Нидерландов. ПСВ с разгромом вышел в 1/8 финала
Вечером 16 декабря сыграно 5 поединков 1/16 финала Кубка
17 декабря 2025, 02:23 | Обновлено 17 декабря 2025, 02:29
33
0
Вечером 16 декабря сыграно 5 поединков 1/16 финала Кубка Нидерландов.
Гранд нидерландского футбола ПСВ разгромил команду ГВВВ Венендаал (3:0).
Голы забили: Гус Тил (8 мин), Пауль Ваннер (10 мин), Иван Перишич (53 мин).
Ниже приведены результаты игрового дня.
Кубок Нидерландов. 1/16 финала, 17 декабря
- Хераклес – Хогевен – 4:1
- АФК – Неймеген – 1:3
- Ден Босх – Катвейк – 2:1
- ХСВ Хук – Телстар – 1:4
- ПСВ – ГВВВ Венендаал – 3:0
Пары 1/16 финала
Инфографика
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 декабря 2025, 14:28 3
Подоляне зимой рассчитывают пригласить нескольких легионеров
Бокс | 16 декабря 2025, 04:42 2
Американец – о бое с Уайлдером
Футбол | 17.12.2025, 02:18
Футбол | 16.12.2025, 09:33
Футбол | 17.12.2025, 00:20
Комментарии 0
Популярные новости
15.12.2025, 02:25
15.12.2025, 04:02
15.12.2025, 06:42 1
16.12.2025, 07:02 11
16.12.2025, 06:32 43
15.12.2025, 08:05 6
15.12.2025, 03:42
15.12.2025, 09:38