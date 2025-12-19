Кто забил 9 мячей? Определены все участники 1/8 финала Кубка Нидерландов
Команда Валвейк выиграла со счетом 9:0 и вышла в следующий раунд
Вечером 18 декабря сыграно 5 поединков 1/16 финала Кубка Нидерландов.
Команда Валвейк выиграла у ХСК 21 со счетом 9:0 и вышла в следующий раунд.
Твенте выиграл у Спакенбурга (6:3), а Спарта Роттердам нанесла поражение Виллем II (5:1).
В 1/8 финала вышли: АЗ Алкмаар, Хераклес, НЕК Неймеген, Ден Бош, Телстар, ПСВ Эйндховен, Аякс, Утрехт, Гоу Эхед Иглз, Алмере Сити, Херенвен, Твенте, Волендам, Валвейк, Де Трефферс, Спарта Роттердам.
Ниже приведены результаты игрового дня.
Кубок Нидерландов. 1/16 финала, 17 декабря
- Спакенбург – Твенте – 3:6
- Спортлюст – Де Трефферс – 2:0
- Волендам – Генемюйден – 2:0 (д.в.)
- ХСК 21 – Валвейк – 0:9
- Виллем ІІ – Спарта Роттердам – 1:5
Результаты 1/16 финала
