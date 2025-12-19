Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Кто забил 9 мячей? Определены все участники 1/8 финала Кубка Нидерландов
Кубок Нидерландов
Спортлюст 46
18.12.2025 21:00 – FT 0 : 1
Де Трефферс
Нидерланды
19 декабря 2025, 16:37 | Обновлено 19 декабря 2025, 16:41
Кто забил 9 мячей? Определены все участники 1/8 финала Кубка Нидерландов

Команда Валвейк выиграла со счетом 9:0 и вышла в следующий раунд

Кто забил 9 мячей? Определены все участники 1/8 финала Кубка Нидерландов
ФК Валвейк

Вечером 18 декабря сыграно 5 поединков 1/16 финала Кубка Нидерландов.

Команда Валвейк выиграла у ХСК 21 со счетом 9:0 и вышла в следующий раунд.

Твенте выиграл у Спакенбурга (6:3), а Спарта Роттердам нанесла поражение Виллем II (5:1).

В 1/8 финала вышли: АЗ Алкмаар, Хераклес, НЕК Неймеген, Ден Бош, Телстар, ПСВ Эйндховен, Аякс, Утрехт, Гоу Эхед Иглз, Алмере Сити, Херенвен, Твенте, Волендам, Валвейк, Де Трефферс, Спарта Роттердам.

Ниже приведены результаты игрового дня.

Кубок Нидерландов. 1/16 финала, 17 декабря

  • Спакенбург – Твенте – 3:6
  Спортлюст – Де Трефферс – 2:0
  • Волендам – Генемюйден – 2:0 (д.в.)
  • ХСК 21 – Валвейк – 0:9
  • Виллем ІІ – Спарта Роттердам – 1:5

Результаты 1/16 финала

Кубок Нидерландов по футболу Валвейк Спакенбург Твенте Волендам Виллем II Спарта Роттердам
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
