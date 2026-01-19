Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Сын ван Перси оформил дубль за минуту, но Фейеноорд проиграл в дерби
Чемпионат Нидерландов
Хераклес
18.01.2026 15:30 – FT 0 : 2
Твенте
Франция
19 января 2026, 15:47 | Обновлено 19 января 2026, 16:25
ВИДЕО. Сын ван Перси оформил дубль за минуту, но Фейеноорд проиграл в дерби

«Спарта» продолжила неудачную серию соперника

Getty Images/Global Images Ukraine

18 января были сыграны четыре матча в рамках 19-го тура чемпионата Нидерландов.

Центральным матчем игрового дня стало дерби Роттердама: «Фейеноорд» против «Спарты».

Поединок на стадионе «Де Кейп» складывался успешно для «Спарты» – команда выиграла первый тайм и затем оторвалась в счёте.

Пытаясь догнать соперника, тренер «Фейеноорда» Робин ван Перси выпустил на поле своего сына Шакила в концовке матча.

Молодой нападающий за минуту оформил дубль и сравнял счёт на табло.

История могла завершиться спасением для «Фейеноорда» благодаря голам Шакила, но в дополнительное время гости вырвали победу – 4:3.

Чемпионат Нидерландов. 19-й тур, 18 января

«Фейеноорд» – «Спарта» Роттердам – 3:4

Голы: Хван Ин Пом, 64, ван Перси, 87, 88 – Китолано, 40, 90+3, ван Берген, 55, Мито, 71

«Хераклес» – «Твенте» – 0:2

Голы: ван ден Бельт, 30, ван Вольфсвинкель, 55 (пен.)

Удаление: Зерруки, 58

«Херенвен» – «Гронинген» – 0:2

Голы: Клавербур, 58 (автогол), Блокзейл, 79

«Волендам» – «Утрехт» – 2:1

Голы: Идехо, 10, Кувас, 42 – Йенсен, 49

Турнирная таблица:

События матча

58’
Рамиз Зерруки (Твенте) получает красную карточку.
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Рики ван Вольфсвинкель (Твенте).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Томас ван ден Белт (Твенте).
