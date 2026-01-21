20.01.2026 19:45 – FT 1 : 2
Нидерланды21 января 2026, 03:59 | Обновлено 21 января 2026, 04:03
Определен последний четвертьфиналист Кубка Нидерландов
В матче 1/8 финала НЕК Неймеген в гостях переиграл Де Трефферс
Вечером 20 января состоялся последний матча 1/8 финала Кубка Нидерландов.
НЕК Неймеген переиграл Де Трефферс со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В четвертьфинал турнира вышли: Твенте, ПСВ, Телстар, Гоу Эхед Иглз, АЗ Алкмаар, Херенвен, Волендам, НЕК Неймеген.
Кубок Нидерландов
1/8 финала, 20 января 2026
Де Трефферс – НЕК Неймеген – 1:2
Голы ден Деккер, 50 – Онал, 3, Каплан, 65
Все результаты 1/8 финала
Видеообзор матча
Инфографика
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Ахметджан Каплан (НЕК Неймеген).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Willem den Dekker (Де Трефферс), асcист Sebastiaan van Bakel.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Башар Онал (НЕК Неймеген), асcист Noe Lebreton.
