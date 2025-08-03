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Суперкубок Нидерландов
ПСВ Эйндховен
03.08.2025 19:00 – FT 2 : 1
Гоу Эхед Иглс
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Нидерланды
03 августа 2025, 21:23 | Обновлено 03 августа 2025, 21:39
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ПСВ совершил камбэк и в 15-й раз выиграл Суперкубок Нидерландов

Команда Гоу Эхед Иглс забила первой, но затем пропустила дважды

03 августа 2025, 21:23 | Обновлено 03 августа 2025, 21:39
127
0
ПСВ совершил камбэк и в 15-й раз выиграл Суперкубок Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч за Суперкубок Нідерландів (Johan Cruyff Shield) відбувся 3 серпня в Ейндховені.

ПСВ переграв Гоу Ехед Іглс з рахунком 2:1 і завоював перший трофей нового сезону в Нідерландах.

ПСВ, чемпіон Ередивізі сезону 2024//25, підійшов до цього поєдинку в ролі явного фаворита, маючи велику історію успіху в Суперкубку. Гоу Ехед Іглс вперше в історії взяла участь у матчі за Суперкубок, здобувши право на це після першого в історії клубу тріумфу в Кубку Нідерландів у сезоні 2024/25.

Перший тайм сенсаційно завершився на користь гостей. На 35-й хвилині Маті Сюре відкрив рахунок. Після перерви господарі поля активізувались і зуміли переломити хід зустрічі. На 78-й хвилині Герріт Наубер зрізав м’яч у власні ворота (1:1). А на 84-й хвилині перемогу ПСВ приніс Сержиньйо Дест (2:1).

Для команди з Ейндховена це вже 15-та перемога в Суперкубку Нідерландів у клубній історії. Аякс має 9 таких титулів, Фейєнорд отримав 5 трофеїв.

Суперкубок Нідерландів

Ейндховен, 3 серпня 2025

ПСВ – Гоу Ехед Іглс – 2:1

Голи: Наубер, 78 (автогол), Дест, 84 – Сюре, 35

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Суперкубок Нидерландов по футболу ПСВ Гоу Эхед Иглс выбор редакции Сержиньо Дест
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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