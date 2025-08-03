ПСВ Эйндховен

3 августа в 19:00 состоится матч за Суперкубок Нидерландов (Johan Cruyff Shield).

Игра между командами ПСВ и Гоу Эхед Иглс пройдет на стадионе Philips Stadion в Эйндховене.

ПСВ, чемпион Эредивизи сезона 2024/25, подходит к этому поединку в статусе явного фаворита и имеет большую историю успеха в Суперкубке, клуб из Эйндховена выигрывал его уже 14 раз (рекорд). Аякс имеет 9 таких титулов, Фейенорд получил 5 трофеев.

Гоу Эхед Иглс впервые в истории принимает участие в матче за Суперкубок, получив это право после своей первой в истории победы в Кубке Нидерландов в сезоне 2024/25.

ПСВ – Гоу Эхед Иглс. Суперкубок Нидерландов. Смотреть онлайн LIVE