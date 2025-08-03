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Суперкубок Нидерландов
ПСВ Эйндховен
03.08.2025 19:00 – 55 0 : 1
Гоу Эхед Иглс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
03 августа 2025, 20:10 | Обновлено 03 августа 2025, 20:14
75
0

ПСВ – Гоу Эхед Иглс. Суперкубок Нидерландов. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 3 августа в 19:00 матч за трофей

03 августа 2025, 20:10 | Обновлено 03 августа 2025, 20:14
75
0
ПСВ – Гоу Эхед Иглс. Суперкубок Нидерландов. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

3 августа в 19:00 состоится матч за Суперкубок Нидерландов (Johan Cruyff Shield).

Игра между командами ПСВ и Гоу Эхед Иглс пройдет на стадионе Philips Stadion в Эйндховене.

ПСВ, чемпион Эредивизи сезона 2024/25, подходит к этому поединку в статусе явного фаворита и имеет большую историю успеха в Суперкубке, клуб из Эйндховена выигрывал его уже 14 раз (рекорд). Аякс имеет 9 таких титулов, Фейенорд получил 5 трофеев.

Гоу Эхед Иглс впервые в истории принимает участие в матче за Суперкубок, получив это право после своей первой в истории победы в Кубке Нидерландов в сезоне 2024/25.

ПСВ – Гоу Эхед Иглс. Суперкубок Нидерландов. Смотреть онлайн LIVE

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События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Матис Сюрай (Гоу Эхед Иглс).
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Суперкубок Нидерландов по футболу Гоу Эхед Иглс ПСВ смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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