ПСВ Эйндховен

ПСВ – Гоу Эхед Иглс. Суперкубок Нидерландов. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 3 августа в 19:00 матч за трофей
3 августа в 19:00 состоится матч за Суперкубок Нидерландов (Johan Cruyff Shield).
Игра между командами ПСВ и Гоу Эхед Иглс пройдет на стадионе Philips Stadion в Эйндховене.
ПСВ, чемпион Эредивизи сезона 2024/25, подходит к этому поединку в статусе явного фаворита и имеет большую историю успеха в Суперкубке, клуб из Эйндховена выигрывал его уже 14 раз (рекорд). Аякс имеет 9 таких титулов, Фейенорд получил 5 трофеев.
Гоу Эхед Иглс впервые в истории принимает участие в матче за Суперкубок, получив это право после своей первой в истории победы в Кубке Нидерландов в сезоне 2024/25.
ПСВ – Гоу Эхед Иглс. Суперкубок Нидерландов. Смотреть онлайн LIVE
Team PSV 🔴⚪️#PSVGAE #JCS2025 pic.twitter.com/GII3kHpNDI— PSV (@PSV) August 3, 2025
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