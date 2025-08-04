ФОТО. Сын легендарного нападающего стал вратарем и играет с Серии В

Джонатан Клинсманн, сын легендарного Юргена Клинсманна, строит собственную карьеру вратаря, вдали от тени отца.

До 10 лет Джонатан играл в полузащите, но однажды примерил вратарские перчатки и с тех пор не расставался с ними. Окончательно решил стать голкипером в академии «Баварии», когда его отец тренировал клуб. По его словам, именно радость от игры и первый тренер сделали позицию любимой.

Сейчас 27-летний Клинсманн выступает за итальянскую «Чезену» в Серии B, где стал основным вратарем и провёл сильный сезон: 7 «сухих» матчей и 3 отбитых пенальти. Ранее он выступал за «Герту», «Санкт-Галлен» и «ЛА Гэлакси», но долгое время был резервистом.

Клинсманн — уроженец Мюнхена, детство провёл в США, где прошёл футбольную подготовку и учился в Калифорнийском университете. В 2017 году стал лучшим вратарём молодёжного КОНКАКАФ, но в «Герте» проиграл конкуренцию и не закрепился.

В «Чезене» ему доверили место в основе, и он планирует помочь клубу пробиться в Серию A. На его игру обратили внимание клубы высшего дивизиона.

Клинсманн надеется попасть в сборную США к ЧМ-2026 и отметил, что тренер Маурисио Почеттино напоминает ему отца по стилю управления командой. В юности Джонатан попал в скандал, высмеяв в соцсетях Лендона Донована, но считает этот инцидент важным уроком.

Теперь, получив стабильную игровую практику, Клинсманн готов доказать, что способен добиться успеха самостоятельно.