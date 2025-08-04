Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сын легендарного нападающего стал вратарем и играет с Серии В
Другие новости
04 августа 2025, 02:37 |
55
0

ФОТО. Сын легендарного нападающего стал вратарем и играет с Серии В

Джонатан Клинсманн идет своей дорогой

04 августа 2025, 02:37 |
55
0
ФОТО. Сын легендарного нападающего стал вратарем и играет с Серии В
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Клинсманн

Джонатан Клинсманн, сын легендарного Юргена Клинсманна, строит собственную карьеру вратаря, вдали от тени отца.

До 10 лет Джонатан играл в полузащите, но однажды примерил вратарские перчатки и с тех пор не расставался с ними. Окончательно решил стать голкипером в академии «Баварии», когда его отец тренировал клуб. По его словам, именно радость от игры и первый тренер сделали позицию любимой.

Сейчас 27-летний Клинсманн выступает за итальянскую «Чезену» в Серии B, где стал основным вратарем и провёл сильный сезон: 7 «сухих» матчей и 3 отбитых пенальти. Ранее он выступал за «Герту», «Санкт-Галлен» и «ЛА Гэлакси», но долгое время был резервистом.

Клинсманн — уроженец Мюнхена, детство провёл в США, где прошёл футбольную подготовку и учился в Калифорнийском университете. В 2017 году стал лучшим вратарём молодёжного КОНКАКАФ, но в «Герте» проиграл конкуренцию и не закрепился.

В «Чезене» ему доверили место в основе, и он планирует помочь клубу пробиться в Серию A. На его игру обратили внимание клубы высшего дивизиона.

Клинсманн надеется попасть в сборную США к ЧМ-2026 и отметил, что тренер Маурисио Почеттино напоминает ему отца по стилю управления командой. В юности Джонатан попал в скандал, высмеяв в соцсетях Лендона Донована, но считает этот инцидент важным уроком.

Теперь, получив стабильную игровую практику, Клинсманн готов доказать, что способен добиться успеха самостоятельно.

По теме:
Выгнал Фабрегас. Экс-игрок сборной Англии завершит карьеру в 29 лет
Рома может продать Довбика, если получит много денег. Названа круглая сумма
«Только об этом и думает». Агент Довбика прокомментировал слухи о трансфере
фото Юрген Клинсман Чезена чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
Футбол | 03 августа 2025, 11:36 0
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного

Маркиньос готов конкурировать с украинским защитником

Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Бокс | 03 августа 2025, 07:18 1
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»

Промоутер – о Сауле Альваресе

Испанский журналист: «Больше всего мне нравятся эти два игрока Шахтера»
Футбол | 04.08.2025, 03:21
Испанский журналист: «Больше всего мне нравятся эти два игрока Шахтера»
Испанский журналист: «Больше всего мне нравятся эти два игрока Шахтера»
УПЛ сложнее еврокубков. Шахтер выстрадал победу над Эпицентром
Футбол | 03.08.2025, 17:33
УПЛ сложнее еврокубков. Шахтер выстрадал победу над Эпицентром
УПЛ сложнее еврокубков. Шахтер выстрадал победу над Эпицентром
ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о подписании 19-летнего защитника
Футбол | 03.08.2025, 20:45
ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о подписании 19-летнего защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о подписании 19-летнего защитника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
02.08.2025, 20:10 7
Футбол
Борнмут выбрал клуб, куда продаст Забарного на следующей неделе
Борнмут выбрал клуб, куда продаст Забарного на следующей неделе
03.08.2025, 00:55 8
Футбол
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
03.08.2025, 08:19 3
Бокс
Известна судьба украинского игрока, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Известна судьба украинского игрока, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
03.08.2025, 07:46 7
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
02.08.2025, 07:48 1
Бокс
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
03.08.2025, 11:52 5
Футбол
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
02.08.2025, 21:58
Бокс
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
02.08.2025, 20:28 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем