ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут отдал полузащитника в аренду во французский клуб
Ромен Фавр вернулся из саудовского клуба Аль-Таавун и будет играть за Аяччо
Французский клуб Аяччо объявил о подписании Ромена Февра. 27-летний полузащитник перешел в клуб на правах аренды без права выкупа из Борнмута и будет выступать под номером 28.
Ромен Февр имеет большой опыт в Лиге 1: 135 матчей за Монако, Лион, Брест и Лорьян, 27 голов и 18 результативных передач. Его левый удар, техника и умение в завершающем моменте сделали его ценным игроком французского чемпионата, что убедило Борнмут приобрести его в 2023 году.
В первой части сезона Февр играл в аренде за Аль-Тааун (Саудовская Аравия), после чего вернулся в Борнмут.
Теперь бывший игрок юношеской сборной Франции (8 матчей, 2 гола) возвращается во Францию и продолжит карьеру в Лиге 2 под клубным флагом Аяччо.
