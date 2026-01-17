ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут отдал полузащитника в аренду во французский клуб

Французский клуб Аяччо объявил о подписании Ромена Февра. 27-летний полузащитник перешел в клуб на правах аренды без права выкупа из Борнмута и будет выступать под номером 28.

Ромен Февр имеет большой опыт в Лиге 1: 135 матчей за Монако, Лион, Брест и Лорьян, 27 голов и 18 результативных передач. Его левый удар, техника и умение в завершающем моменте сделали его ценным игроком французского чемпионата, что убедило Борнмут приобрести его в 2023 году.

В первой части сезона Февр играл в аренде за Аль-Тааун (Саудовская Аравия), после чего вернулся в Борнмут.

Теперь бывший игрок юношеской сборной Франции (8 матчей, 2 гола) возвращается во Францию и продолжит карьеру в Лиге 2 под клубным флагом Аяччо.

Фотогалерея. Ромен Фавр стал игроком французского Аяччо