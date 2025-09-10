ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Борнмута присоединился к клубу из Саудовской Аравии

Французский полузащитник «Борнмута» Ромен Февр на правах аренды присоединился к «Аль-Таавуну». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

Срок арендного соглашения составляет 1 сезон.

Прошедший сезон Февр также провел в аренде в составе французского «Бреста». За 32 матча на клубном уровне во всех турнирах он отличился 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» продлил контракт с вингером.