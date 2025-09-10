ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Борнмута присоединился к клубу из Саудовской Аравии
Ромен Февр стал игроком «Аль-Таавуна»
Французский полузащитник «Борнмута» Ромен Февр на правах аренды присоединился к «Аль-Таавуну». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.
Срок арендного соглашения составляет 1 сезон.
Прошедший сезон Февр также провел в аренде в составе французского «Бреста». За 32 матча на клубном уровне во всех турнирах он отличился 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» продлил контракт с вингером.
رومان في الوولفز بارك 👋💛#ذئب_جديد 🐺 pic.twitter.com/6hWDoL19rM— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) September 10, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
За результат несут ответственность и футболисты
Том Колломосс прокомментировал скандальную ситуацию с украинцем