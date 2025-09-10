Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Борнмута присоединился к клубу из Саудовской Аравии
Англия
10 сентября 2025, 23:59
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Борнмута присоединился к клубу из Саудовской Аравии

Ромен Февр стал игроком «Аль-Таавуна»

ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Борнмута присоединился к клубу из Саудовской Аравии
Аль-Таавун. Ромен Февр

Французский полузащитник «Борнмута» Ромен Февр на правах аренды присоединился к «Аль-Таавуну». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

Срок арендного соглашения составляет 1 сезон.

Прошедший сезон Февр также провел в аренде в составе французского «Бреста». За 32 матча на клубном уровне во всех турнирах он отличился 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» продлил контракт с вингером.

Борнмут Аль-Таавун трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
