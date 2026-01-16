ОФИЦИАЛЬНО. Багатова не будет? Болонья приобрела защитника из Норвегии

«Болонья» сообщила на официальном сайте о подписании Эйвинда Гелланда.

Деталей перехода 20-летнего центрбека из норвежского «Бранна» итальянский клуб не сообщил. По данным СМИ, сумма трансфера Гелланда составила 7 млн евро +10% от следующей перепродажи, а контракт «Болоньи» с игроком рассчитан до 2030 года.

Эйвинд начал свою карьеру в молодежной академии «Седален», прежде чем перейти в «Фюллингсдален», где дебютировал в старшей команде в 2021 году. Его переход в «Бранн» стал решающим шагом в его карьере: в 2023 году он дебютировал в Элитсерии, а в 2024 году впервые сыграл в еврокубках. В октябре прошлого года он также получил свой первый вызов в сборную Норвегии.

Ранее сообщалось, что «Болонья» делала предложение «Трабзонспору» по поводу трансфера украинского центрбека Арсения Батагова.