Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Багатова не будет? Болонья приобрела защитника из Норвегии
Италия
16 января 2026, 22:48 |
174
0

ОФИЦИАЛЬНО. Багатова не будет? Болонья приобрела защитника из Норвегии

Эйвинд Гелланд подписал контракт с клубом Серии А

16 января 2026, 22:48 |
174
0
ОФИЦИАЛЬНО. Багатова не будет? Болонья приобрела защитника из Норвегии
ФК Болонья

«Болонья» сообщила на официальном сайте о подписании Эйвинда Гелланда.

Деталей перехода 20-летнего центрбека из норвежского «Бранна» итальянский клуб не сообщил. По данным СМИ, сумма трансфера Гелланда составила 7 млн евро +10% от следующей перепродажи, а контракт «Болоньи» с игроком рассчитан до 2030 года.

Эйвинд начал свою карьеру в молодежной академии «Седален», прежде чем перейти в «Фюллингсдален», где дебютировал в старшей команде в 2021 году. Его переход в «Бранн» стал решающим шагом в его карьере: в 2023 году он дебютировал в Элитсерии, а в 2024 году впервые сыграл в еврокубках. В октябре прошлого года он также получил свой первый вызов в сборную Норвегии.

Ранее сообщалось, что «Болонья» делала предложение «Трабзонспору» по поводу трансфера украинского центрбека Арсения Батагова.

По теме:
Дебют Распадори. Аталанта упустила победу над аутсайдером Серии А
Им интересовалось Динамо. Барселона нацелилась на подписание защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Руха перешел в европейский клуб
Серия A чемпионат Италии по футболу Бранн трансферы трансферы Серии A
Иван Чирко Источник: ФК Болонья
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Футбол | 16 января 2026, 09:21 14
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала

Украинский вратарь может сменить клуб

Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Футбол | 16 января 2026, 21:42 4
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами

На футболиста претендует «Аль-Хиляль» и «Рома»

Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Бокс | 16.01.2026, 08:08
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
В Испании вынесли вердикт Лунину после двух поражений мадридского Реала
Футбол | 16.01.2026, 23:39
В Испании вынесли вердикт Лунину после двух поражений мадридского Реала
В Испании вынесли вердикт Лунину после двух поражений мадридского Реала
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Футбол | 16.01.2026, 06:23
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14.01.2026, 23:59 46
Футбол
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
16.01.2026, 14:23 35
Футбол
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 4
Футбол
Известный украинский боксер дождался титульного шанса и сразится в субботу
Известный украинский боксер дождался титульного шанса и сразится в субботу
15.01.2026, 00:30
Бокс
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
15.01.2026, 12:11 12
Другие виды
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 5
Футбол
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 20
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем