Футболисты юношеской команды «Шахтера» U-19 после медосмотра и тестов «йо-йо» продолжают набирать оптимальные кондиции, тренируясь в двухразовом режиме на базе академии в Счастливом. Занятия построены таким образом, что утром внимание уделяется аэробно-силовой подготовке с целью совершенствования физических кондиций, а вечером акцент смещается на работу с мячом и игровые упражнения.

В пятницу, 16 января, утренняя сессия стартовала в тренажерном зале, где подопечные Алексея Белика нагружали все группы мышц, после чего перешли в крытый манеж и выполняли беговые упражнения. Вечернее занятие получилось интенсивным, и после продолжительной разминки «горняки» приступили к выполнению игровых упражнений с мячом в подгруппах.

Дмитрий Стрельчук, защитник «Шахтера» U-19: «Работаем дважды в день: утром акцент в основном на физической подготовке, тогда как вечером сосредотачиваемся на игровых упражнениях. Больше по душе именно вечерняя тренировка, ведь командная работа с мячом значительно интереснее бега. Что касается настроения, то я действительно рад вернуться к тренировочному процессу. В коллективе царит отличная атмосфера, заметно, что все успели соскучиться друг по другу. Вскоре сыграем товарищеский матч с «Оболонью» U19, и это будет хорошая возможность проверить командную работу в первые недели сборов накануне отъезда в Турцию. В будущем хочется удержать первую строчку и не терять очки».

На следующей неделе, 22 января, юношеская команда «Шахтера» проведет первый спарринг межсезонья со сверстниками из «Оболони». Игра состоится в крытом манеже академии ФК «Шахтер», матч начнется в 12:00.

ФОТО. Сборы Шахтера U-19: работа в двухразовом режиме