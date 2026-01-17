Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Моуринью поставил Реалу условие: возглавит клуб, если будет два трансфера
Испания
17 января 2026, 04:02
Моуринью поставил Реалу условие: возглавит клуб, если будет два трансфера

Тренер хочет видеть в Мадриде Кейна и Витинью

Моуринью поставил Реалу условие: возглавит клуб, если будет два трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуринью

Флорентино Перес получил жесткие условия от Жозе Моуринью, если захочет видеть португальца в «Реале» в следующем сезоне.

По информации источника, Моуринью уже определился с двумя трансферными приоритетами. Первый – форвард Гарри Кейн, который, по мнению португальца, решает проблему голов на крупных турнирных стадиях и станет ключевой фигурой в атаке. Второй – полузащитник Витинья, способный контролировать игру и задавать темп команде.

Моуринью не готов перестраивать «Реал» с нуля и хочет сразу иметь состав, способный бороться за Лигу чемпионов. Португалец не требует гарантий, только амбиций и игроков мирового уровня.

Теперь решение за руководством клуба: соглашаться на его условия или искать другой вариант.

Не лучший. Известна оценка Ваната за дубль в ворота Эспаньола
Эспаньол – Жирона – 0:2. Дубль Ваната. Видео голов и обзор
ФОТО. Духовный путь Рональда Араухо и его возвращение в Барселону
Флорентино Перес Жозе Моуриньо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид назначение тренера Ла Лига Гарри Кейн Витинья (ПСЖ)
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
