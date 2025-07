Бушар добыла первую победу с осени 2023. Завершит ли карьеру в Монреале?

31-летняя канадская теннисистка Эжени Бушар успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В первом раунде канадка в трех сетах переиграла представительницу Колумбии Эмилиану Аранго (WTA 82) за 2 часа и 16 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/64 финала

Эжени Бушар (Канада) – Эмилиана Аранго (Колумбия) – 6:4, 2:6, 6:2

Бушар и Аранго провели первое очное противостояние. Следующей оппоненткой Эжени будет олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич.

Бушар добыла первую победу в Туре с сентября 2023 года, когда одолела Ренату Сарасуа на соревнованиях в Гвадалахаре.

В середине июля Эжени объявила, что Монреаль станет для нее последним турниром. Однако в послематчевом интервью на корте Бушар заявила, что не будет завершать карьеру, если выиграет трофей на этом тысячнике.

