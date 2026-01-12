Расписание матчей представителей Украины в отборе Aus Open на 13 января
Во вторник в Мельбурне сыграют Калинина, Снигур и Сачко
13 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 продолжатся матчи первого раунда квалификации.
Во вторник на кортах Мельбурна сыграют три представителя Украины: Дарья Снигур, Ангелина Калинина и Виталий Сачко.
Расписание матчей представителей Украины в отборе Aus Open на 13 января
Australian Open 2026. Квалификация. 1-й раунд (Женщины)
Корт №11. 1-й запуск (не ранее 01:00)
Ангелина Калинина – Джоанна Гарленд [19]
Корт №14. 2-й запуск (не ранее 02:30)
Дарья Снигур – Катажина Кава [24]
Australian Open 2026. Квалификация. 1-й раунд (Мужчины)
1573 Arena. 4-й запуск (не ранее 05:30)
Виталий Сачко – Виктор Дурасович [Alt]
