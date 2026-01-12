Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей представителей Украины в отборе Aus Open на 13 января
Australian Open
12 января 2026, 21:17 |
270
0

Расписание матчей представителей Украины в отборе Aus Open на 13 января

Во вторник в Мельбурне сыграют Калинина, Снигур и Сачко

12 января 2026, 21:17 |
270
0
Расписание матчей представителей Украины в отборе Aus Open на 13 января
Getty Images/Global Images Ukraine

13 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 продолжатся матчи первого раунда квалификации.

Во вторник на кортах Мельбурна сыграют три представителя Украины: Дарья Снигур, Ангелина Калинина и Виталий Сачко.

Расписание матчей представителей Украины в отборе Aus Open на 13 января

Australian Open 2026. Квалификация. 1-й раунд (Женщины)

Корт №11. 1-й запуск (не ранее 01:00)

Ангелина Калинина Джоанна Гарленд [19]

Корт №14. 2-й запуск (не ранее 02:30)

Дарья Снигур Катажина Кава [24]

Australian Open 2026. Квалификация. 1-й раунд (Мужчины)

1573 Arena. 4-й запуск (не ранее 05:30)

Виталий Сачко Виктор Дурасович [Alt]

По теме:
Шанс? У Сачко изменился первый соперник в квалификации Australian Open 2026
Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 12-е место, Костюк ворвалась в топ-20
Три сета и 6:0. Стародубцева успешно стартовала в отборе Aus Open 2026
Australian Open 2026 Дарья Снигур Ангелина Калинина Виталий Сачко Джоанна Гарленд Катажина Кава Виктор Дурасович расписание
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Футбол | 12 января 2026, 04:30 2
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт

Бразилец ведет переговоры о продлении соглашения

Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Другие виды | 12 января 2026, 14:06 15
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»

Также вторую победу одержал Сергей Соколовский

Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Футбол | 12.01.2026, 06:30
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
СВИТОЛИНА: «Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать три вперед»
Теннис | 12.01.2026, 18:45
СВИТОЛИНА: «Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать три вперед»
СВИТОЛИНА: «Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать три вперед»
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Футбол | 12.01.2026, 05:30
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
11.01.2026, 17:21 16
Теннис
Боксер, который побеждал Усика, выступил с критикой в адрес Александра
Боксер, который побеждал Усика, выступил с критикой в адрес Александра
11.01.2026, 06:32 7
Бокс
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 16
Футбол
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
11.01.2026, 23:08 25
Футбол
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
11.01.2026, 10:43 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем