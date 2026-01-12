13 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 продолжатся матчи первого раунда квалификации.

Во вторник на кортах Мельбурна сыграют три представителя Украины: Дарья Снигур, Ангелина Калинина и Виталий Сачко.

Расписание матчей представителей Украины в отборе Aus Open на 13 января

Australian Open 2026. Квалификация. 1-й раунд (Женщины)

Корт №11. 1-й запуск (не ранее 01:00)

Ангелина Калинина – Джоанна Гарленд [19]

Корт №14. 2-й запуск (не ранее 02:30)

Дарья Снигур – Катажина Кава [24]

Australian Open 2026. Квалификация. 1-й раунд (Мужчины)

1573 Arena. 4-й запуск (не ранее 05:30)

Виталий Сачко – Виктор Дурасович [Alt]