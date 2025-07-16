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  4. Секс-символ тенниса. Бывшая пятая ракетка мира завершит карьеру в 2025 году
WTA
16 июля 2025, 21:24 |
404
0

Секс-символ тенниса. Бывшая пятая ракетка мира завершит карьеру в 2025 году

Эжени Бушар попрощается с болельщиками на турнире WTA 1000 в Монреале

16 июля 2025, 21:24 |
404
0
Секс-символ тенниса. Бывшая пятая ракетка мира завершит карьеру в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Эжени Бушар

31-летняя канадская теннисистка Эжени Бушар заявила, что завершит профессиональную карьеру в 2025 году.

Канадка опубликовала прощальный пост в социальных сетях. Ее последним турниром будет хардовый тысячник в Монреале, Канада (26 июля – 7 августа).

Наивысшей позиции Эжени в рейтинге WTA является пятое место. На ее счету один трофей на уровне Тура (в Нюрнберге-2014), а также семь финалов. В частности, Бушар – финалистка Уимблдона-2014.

За карьеру Бушар заработал около 7 миллионов долларов призовых, а с 2024 она играе на про-уровне в пиклбол. Долго время Эжени считалась одной из самых главных красавиц женского Тура.

Свой последний матч Бушар провела 8 июля на травяных соревнованиях WTA 125 в Ньюпорте, где уступила Анне Синклер Роджерс в первом же круге.

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Эжени Бушар WTA Монреаль завершение карьеры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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