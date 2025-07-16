Секс-символ тенниса. Бывшая пятая ракетка мира завершит карьеру в 2025 году
Эжени Бушар попрощается с болельщиками на турнире WTA 1000 в Монреале
31-летняя канадская теннисистка Эжени Бушар заявила, что завершит профессиональную карьеру в 2025 году.
Канадка опубликовала прощальный пост в социальных сетях. Ее последним турниром будет хардовый тысячник в Монреале, Канада (26 июля – 7 августа).
Наивысшей позиции Эжени в рейтинге WTA является пятое место. На ее счету один трофей на уровне Тура (в Нюрнберге-2014), а также семь финалов. В частности, Бушар – финалистка Уимблдона-2014.
За карьеру Бушар заработал около 7 миллионов долларов призовых, а с 2024 она играе на про-уровне в пиклбол. Долго время Эжени считалась одной из самых главных красавиц женского Тура.
Свой последний матч Бушар провела 8 июля на травяных соревнованиях WTA 125 в Ньюпорте, где уступила Анне Синклер Роджерс в первом же круге.
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