Секс-символ тенниса. Бывшая пятая ракетка мира завершит карьеру в 2025 году

31-летняя канадская теннисистка Эжени Бушар заявила, что завершит профессиональную карьеру в 2025 году.

Канадка опубликовала прощальный пост в социальных сетях. Ее последним турниром будет хардовый тысячник в Монреале, Канада (26 июля – 7 августа).

Наивысшей позиции Эжени в рейтинге WTA является пятое место. На ее счету один трофей на уровне Тура (в Нюрнберге-2014), а также семь финалов. В частности, Бушар – финалистка Уимблдона-2014.

За карьеру Бушар заработал около 7 миллионов долларов призовых, а с 2024 она играе на про-уровне в пиклбол. Долго время Эжени считалась одной из самых главных красавиц женского Тура.

Свой последний матч Бушар провела 8 июля на травяных соревнованиях WTA 125 в Ньюпорте, где уступила Анне Синклер Роджерс в первом же круге.