Ровно 19 лет назад Ювентус был понижен до Серии B
Несмотря на сложный период, туринцы почти сразу же вернулись в высший дивизион итальянского футбола
19 лет назад туринский «Ювентус» был понижен до Серии B.
14 июля 2006 года у «Старой сеньоры» было снято 9 очков из-за скандала с договорными матчами, в результате чего команда опустилась во второй дивизион итальянского футбола.
Несмотря на то, что многие игроки покинули клуб, «Ювентус» под руководством Дидье Дешама и благодаря преданности таких футболистов как Джанлуиджи Буффон, Алессандро Дель Пьеро, Джорджо Кьеллини, Давид Трезеге, Павел Недвед и других выиграл чемпионат Серии B.
Уже в следующем сезоне туринский клуб вернулся в Серию А.
📅 On this day, 19 years ago, Juventus were relegated to Serie B with a 9 point deduction following a match-fixing scandal.— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 13, 2025
Coached by Didier Deschamps, the club kept Buffon, Chieliini, Del Piero, Nedved and Trezeguet and got promoted to Serie A straight away. 🇮🇹 pic.twitter.com/u8SFMovGJw
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Несмотря на это, переговоры были остановлены из-за высоких финансовых требований «Борнмута»
Фаворитом на победу все еще остается Усман Дембеле