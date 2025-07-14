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  4. Ровно 19 лет назад Ювентус был понижен до Серии B
Италия
14 июля 2025, 19:05 | Обновлено 14 июля 2025, 19:06
157
0

Ровно 19 лет назад Ювентус был понижен до Серии B

Несмотря на сложный период, туринцы почти сразу же вернулись в высший дивизион итальянского футбола

14 июля 2025, 19:05 | Обновлено 14 июля 2025, 19:06
157
0
Ровно 19 лет назад Ювентус был понижен до Серии B

19 лет назад туринский «Ювентус» был понижен до Серии B.

14 июля 2006 года у «Старой сеньоры» было снято 9 очков из-за скандала с договорными матчами, в результате чего команда опустилась во второй дивизион итальянского футбола.

Несмотря на то, что многие игроки покинули клуб, «Ювентус» под руководством Дидье Дешама и благодаря преданности таких футболистов как Джанлуиджи Буффон, Алессандро Дель Пьеро, Джорджо Кьеллини, Давид Трезеге, Павел Недвед и других выиграл чемпионат Серии B.

Уже в следующем сезоне туринский клуб вернулся в Серию А.

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Ювентус Джанлуиджи Буффон Джорджо Кьеллини Алессандро Дель Пьеро Павел Недвед Давид Трезеге Серия A Серия B чемпионат Италии по футболу в этот день
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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