Ровно 19 лет назад Ювентус был понижен до Серии B

19 лет назад туринский «Ювентус» был понижен до Серии B.

14 июля 2006 года у «Старой сеньоры» было снято 9 очков из-за скандала с договорными матчами, в результате чего команда опустилась во второй дивизион итальянского футбола.

Несмотря на то, что многие игроки покинули клуб, «Ювентус» под руководством Дидье Дешама и благодаря преданности таких футболистов как Джанлуиджи Буффон, Алессандро Дель Пьеро, Джорджо Кьеллини, Давид Трезеге, Павел Недвед и других выиграл чемпионат Серии B.

Уже в следующем сезоне туринский клуб вернулся в Серию А.

📅 On this day, 19 years ago, Juventus were relegated to Serie B with a 9 point deduction following a match-fixing scandal.



Coached by Didier Deschamps, the club kept Buffon, Chieliini, Del Piero, Nedved and Trezeguet and got promoted to Serie A straight away. 🇮🇹 pic.twitter.com/u8SFMovGJw