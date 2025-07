Матч Англии против Уэльса подарил ряд интересных статистических фактов

В матче третьего тура женского чемпионата Европы сборная Англии победила сборную Уэльса со счетом 6:1.

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

Английская полузащитница Джорджия Стенвей реализовала все 10 пенальти за сборную (без учета серии пенальти), три из которых пришлись на матчи чемпионатов мира и Европы.

Английская нападающая Элла Тун является единственной футболисткой в истории (с 2013 года), которая в одном матче чемпионата Европы забила гол, отдала результативную передачу и выполнила 100% своих передач (1+2, 20 из 20).

