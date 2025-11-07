Стал известен календарь женской сборной Украины в квалификации ЧМ-2027

4 ноября состоялась жеребьевка следующего цикла женской Лиги наций, который станет отборочным турниром в зоне УЕФА к ЧМ-2027.

Согласно результатам жеребьевки, сборная Украины, которая будет выступать в Лиге А, попала в группу 3 вместе с командами Испании, Англии и Исландии. Уже известен календарь матчей сине-желтых.

Матчи сборной Украины: 03.03.2026. Украина – Англия, 07.03.2026. Украина – Испания, 14.04.2026. Исландия – Украина, 18.04.2026. Испания – Украина, 05.06.2026. Украина – Исландия, 09.06.2026. Англия – Украина.

Женский чемпионат мира 2027 года в Бразилии пройдет с 24 июня по 25 июля. 29 прямых путевок из 32 будут распределены следующим образом: Европа – 11, Азия – 6, Африка – 4, КОНКАКАФ – 4, Южная Америка – 3 (Бразилия квалифицируется автоматически из этой квоты), Океания – 1.

Три последние команды будут определены в турнире плей-офф с участием 10 сборных. Он будет состоять из двух этапов со следующими квотами: Европа – 1, Азия – 2, Африка – 2, КОНКАКАФ – 2, Южная Америка – 2, Океания – 1. Первый этап турнира плей-офф пройдет в октябре–декабре 2026 года, второй – в феврале 2027 года.

Европейская квалификация ЧМ-2027 пройдет в три этапа. Матчи группового раунда состоятся 3 и 7 марта, 14 и 18 апреля, 5 и 9 июня 2026 года в трех лигах – А (16 команд), В (16) и С (21). Стартовая позиция каждой команды в лигах определяется на основе результатов Лиги наций 2025 года. Украина будет выступать в Лиге А.

На ЧМ-2027 напрямую выйдут победители 4 групп Лиги А. Оставшиеся путевки будут разыграны в раундах плей-офф в октябре–декабре 2026 года. В первом раунде команды, занявшие вторые и третьи места в Лиге А, сыграют с победителями 6 групп Лиги С и лучшими командами, занявшими там вторые места. 8 победителей выйдут во второй раунд.

4 последние команды Лиги А и 4 победителя групп Лиги В сыграют против третьих и вторых команд Лиги В соответственно. 8 победителей выйдут во второй раунд. Во втором раунде 16 команд встретятся в 8 парах. 7 лучших победителей выйдут на мундиаль, а восьмой придется участвовать в межконтинентальном плей-офф.

Квалификация ЧМ-2027 по футболу среди женщин

Группа 3. Календарь матчей женской сборной Украины

Европейский отбор ЧМ-2027

Лига А

Группа 1: Швеция, Италия, Дания, Сербия

Группа 2: Франция, Нидерланды, Польша, Ирландия

Группа 3: Испания, Англия, Исландия, Украина

Группа 4: Германия, Норвегия, Австрия, Словения

Лига В

Группа 1: Уэльс, Чехия, Албания, Черногория

Группа 2: Швейцария, Северная Ирландия, Турция, Мальта

Группа 3: Португалия, Финляндия, Словакия, Латвия

Группа 4: Бельгия, Шотландия, Израиль, Люксембург

Лига С

Группа 1: Босния и Герцеговина, Эстония, Литва, Лихтенштейн

Группа 2: Хорватия, Косово, Болгария, Гибралтар

Группа 3: Венгрия, Азербайджан, Северная Македония, Андорра

Группа 4: Греция, Фарерские острова, Грузия

Группа 5: Румыния, Кипр, Молдова

Группа 6: беларусь, Казахстан, Армения

