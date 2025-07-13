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13 июля 2025, 19:47 |
373
0

«Совершенно другой подход». Михайленко назва лучшего украинского тренера

Дмитрий Михайленко ожидаемо выделил Валерия Лобановского

13 июля 2025, 19:47 |
373
0
«Совершенно другой подход». Михайленко назва лучшего украинского тренера
УАФ. Дмитрий Михайленко

Тренер сборной Украины по футболу U-19 Дмитрий Михайленко назвал лучшего тренера в истории Украины:

‒ Продолжая тему тренеров, согласны ли вы с мнением, что идеи Лобановского опередили свое время?

‒ Конечно, по футбольным тренерским навыкам он первый.

Если оценивать объективно, то Днепр – место, где тебе хорошо и душевно, прекрасная атмосфера, дружная команда. Динамо – профессиональная команда, тренировочный процесс, совершенно другой подход. Большие нагрузки, тяжелые испытания.

Валерий Васильевич тогда уже опережал время. Даже в Европе. Он первым понял, что футбол можно считать. Все технико-тактические вещи, видеоанализ – он одним из первых начал все это применять. Коррекция игры через видео, просчет вклада каждого игрока. До него, пожалуй, так не делал никто – даже в Европе. Но мы этого уже проверить не можем. Но он точно был на передовой футбольной науки.

‒ Лучший тренер в истории Украины: Кучеревский, Лобановский или кто-то другой?

‒ Думаю, что Лобановский. Он оказал колоссальное влияние на украинский футбол.

Ранее сообщалось о том, что Сабо рассказал, кто должен заменить Мельгосу в молодежке.

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Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-19 Валерий Лобановский
Даниил Кирияка Источник: Украинский футбол
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